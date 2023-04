Madrid Masters 2023: Alle Infos, Preisgeld & TV-Übertragung

Vom 24. April bis zum 7. Mai finden die Madrid Open statt. Hier gibt es alle Informationen zu dem ATP- und WTA-Masters: Teilnehmerfelder, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden das Masters in Madrid statt?

Die Madrid Open werden vom 24. April bis zum 7. Mai in der Caja Magica in der spanischen Landeshauptstadt ausgetragen. Die Premierenedition des Turniers fand im Jahr 2002 statt – damals noch als reines Herrenturnier. Erst seit 2009 sind die Madrid Open ein sogenanntes „joint event“, also ein gemeinsames Turnier der ATP- und der WTA-Tour. Genauso lange werden die Matches unter freiem Himmel auf Sand ausgespielt – die ersten Turniersieger wurden noch auf Hartplatz gekrönt. Ein besonderes Ereignis in der Historie der Madrid Open: 2012 wurde das Turnier auf blauem Sand ausgetragen. Nach etlichen Beschwerden der Spieler, dass der Untergrund zu rutschig gewesen sei, wurde nach nur einem Jahr wieder auf den klassischen roten Sand zurückgewechselt. Nachdem das Turnier 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist und 2021 ohne Publikum stattfinden musste, messen sich die Spielerinnen und Spieler bei den Madrid Open seit 2022 wieder vor gefüllten Rängen.

Am Montag, den 24. April startet sowohl die Damen- als auch die Herrenqualifikation. Während einen Tag später noch die letzten Quali-Matches laufen, beginnen schon die ersten WTA-Hauptfeldpartien. Die Herren steigen dann am Mittwoch, den 26. April in das Hauptfeld-Spielgeschehen ein. Am 4. Mai finden die Halbfinal-Partien der Damen statt, am 5. Mai die der Herren. Am Samstag, den 6. Mai, werden sowohl das Damen-Finale als auch das Doppel-Finale der Herren ausgetragen. Das Herren-Endspiel ist am Sonntag, den 7. Mai, genauso wie das Doppel-Finale der Damen.

Welche Spielerinnen und Spieler sind in beim Madrid Masters 2023 am Start?

Beide Felder werden von den jeweiligen Weltranglisten-Ersten, Iga Swiatek und Novak Djokovic, angeführt. Nach Swiatek reihen sich Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Caroline Garcia und Ons Jabeur in die Setzliste. Djokovic bekommt von Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas Konkurrenz.

Welche Profis haben abgesagt?

Die Absagen-Liste bei den Herren ist lang. Neben Sandplatzkönig Rafael Nadal, der sich noch immer von seiner Verletzung erholt, nehmen auch Marin Cilic, Nick Kyrgios und John Isner nicht am Madrid Masters 2023 teil. Außerdem fehlen: Benjamin Bonzi, Jenson Brooksby, Federico Coria, Arthur Rinderknech, Hugo Dellien und Guido Pella.

Auch Belinda Bencic muss auf einen Start in Madrid verzichten. Sie kuriert eine Verletzung an der Hüfte aus und fehlt deshalb auch beim Masters in Rom.

Deutsche Starter beim Madrid Masters 2023

Aus deutscher Sicht stehen vier Profis sicher im Hauptfeld: Alexander Zverev, vermutlich an Rang 15 gesetzt, Oscar Otte, Tatjana Maria und Jule Niemeier. Bei den Herren haben Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer aber noch die Chance, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.

Wildcards bei den Madrid Open 2023

Bei den Herren gingen die Wildcards für das Hauptfeld an Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Abdullah Shelbayh und Martin Landaluce. Der Veranstalter hat aber noch die Möglichkeit weitere Tickets für das Hauptfeld zu vergeben. Der Franzose Benoit Paire erhielt eine Qualifikations-Wildcard. Ein bekannter Name unter den weiblichen Wildcard-Inhaberinnen ist Elina Svitolina. Außerdem mit einem Hauptfeld-Ticket ausgestattet: Marina Bassols, Rebeka Masarova, Victoria Jimenez Kasintseva, Brenda Fruhvirtova, Alexandra Eala, Camila Osorio und Mirra Andreeva.

Wie viel Preisgeld und Punkte gibt es beim Madrid Masters 2023?

Das Preisgeld liegt bei 7.705.780 Euro, also jeweils für die Damen und Herrenkonkurrenz. Sowohl die Turniersiegerin als auch der Turniersieger werden mit 1.000 Punkten für die Weltrangliste belohnt. Die Punkte-Verteilung bei der WTA und ATP unterscheidet sich jedoch in kleinen Stücken.

Punkte beim Madrid Masters 2023

Runde ATP Punkte WTA Punkte Sieger 1000 1000 Finalist 600 650 Halbfinale 360 390 Viertelfinale 180 215 Achtelfinale 90 120 3. Runde 45 65 2. Runde 25 35 1. Runde 10 10 2. Quali-Runde 8 20 1. Quali-Runde 0 2

Preisgeld im Einzel Madrid Masters 2023

Runde Preisgeld € EUR %-Anstieg zu 2022 Sieger €1,105,265 6.12% Finalist €580,000 1.97% Hallbfinale €308,790 -0.72% Viertelfinale €161,525 -4.79% Achtelfinale €84,900 -6.44% 3. Runde €48,835 8.29% 2. Runde €27,045 22.93% 1. Runde €16,340 N/A 2. Quali-Runde €8,265 2.62% 1. Quali-Runde €4,510 6.87%

Madrid Masters 2023: Preisgeld im Doppel

Runde Preisgeld in € Prozentualer Anstieg zu 2022 Sieger €382,420 19.7% Finalist €202,850 16.8% Halbfinale €108,190 13.5% Viertelfinale €54,840 4.2% 2. Runde €29,300 1.3% 1. Runde €15,780 16.6%

Wo wird das Madrid Masters 2023 im TV gezeigt?

Wie üblich liegen die Übertragungsrechte für die Damen- und Herrentour in jeweils anderen Händen. Die Matches der Damen sind in den Streams bei TennisChannel sowie bei WTATV zu sehen. Die Matches der ATP-Tour könnt ihr sowohl bei SkySport im PayTV als auch im Stream von TennisTV verfolgen.

Wer sind die Titelverteidiger beim Madrid Masters 2023?

Bei den Herren geht Carlos Alcaraz als Titelverteidiger ins Rennen. 2022 besiegte er den deutschen Alexander Zverev mit 6:4 und 7:6 im Endspiel. Im Jahr zuvor, also 2021, setzte sich Zverev gegen Matteo Berrettini bei den Mutua Madrid Open in drei Sätzen durch. Der Deutsche triumphiert zuvor schon 2018 im Endspiel gegen Dominic Thiem. Rafael Nadal konnte den Titel in Madrid bisher fünfmal gewinnen. Zuletzt 2017.

Bei den Damen versucht Ons Jabeur ihren Titel von 2022 zu verteidigen. In Endspiel im vergangenen Jahr setzte sie sich gegen Jessica Pegula in drei Sätzen durch. 2021 gewann Aryna Sabalenka das Turnier, nachdem sie im Finale Ashleigh Barty mit 6:0, 3:6 und 6:4 besiegte.

Madrid Masters: Sieger der letzten 13 Jahre

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2010 Rafael Nadal Roger Federer 6–4, 7–6(7–5) 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 7–5, 6–4 2012 Roger Federer TomasBerdych 3–6, 7–5, 7–5 2013 Rafael Nadal Stanislas Wawrinka 6–2, 6–4 2014 Rafael Nadal Kei Nishikori 2–6, 6–4, 3–0 (ret.) 2015 Andy Murray Rafael Nadal 6–3, 6–2 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6–2, 3–6, 6–3 2017 Rafael Nadal Dominic Thiem 7–6(10–8), 6–4 2018 Alexander Zverev Dominic Thiem 6–4, 6–4 2019 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6–3, 6–4 2020 Ausgefallen wegen der Corona-Pandemie 2021 Alexander Zverev (2) Matteo Berrettini 6–7(8–10), 6–4, 6–3 2022 Carlos Alcaraz Alexander Zverev 6–3, 6–1

Madrid Open: Siegerinnen der letzten 13 Jahre