„Nach sorgfältiger Überlegung“: Kerber spielt die US Open

Köln (SID) – Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber wird „nach sorgfältiger Überlegung“ bei den US Open in New York (31. August bis 13. September) antreten. Sie habe sich „nach intensiven Gesprächen mit meinem Team dazu entschlossen“, sagte die 32-Jährige im Interview mit dem Porsche Newsroom.

Leicht habe sie sich die Entscheidung nicht gemacht. „Schließlich befinden wir uns nach wie vor mitten in der Pandemie“, sagte Kerber, die am Sonntag in den Flieger nach New York steigen wird.

Sie gehe aber davon aus, dass die Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle steht: „Mein Vertrauen gilt den Veranstaltern. Ich bin sicher, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und alle Anstrengungen unternehmen werden, um die Durchführung des Turniers unter strikten Hygieneauflagen zu gewährleisten.“

I can’t wait to get back on court and compete 🎾😅💪🏼 This is why me and my team have decided to take on the challenge and fly to NYC in a few days! Thanks to @wta and @usta for their huge effort to make this a safe event 🙏🏼 #TeamAngie #usopen2020 pic.twitter.com/zbWUfVWoVJ

— Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 22, 2020