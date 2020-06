Neustart der ATP-Tour: Warum Kitzbühel und nicht Hamburg?

View this post on Instagram

Now color comes into play! 👨‍🎨The first 2000 of in total 10000 new cc seats have been installed 🪑✔️ —————————— (📷: @witters_sportfotografie) #hamburgopen #hamburgeuropeanopen #atphamburg #tennisamrothembaum #hamburgactivecity #deutschertennisbund #eceprojektmanagement | @alexanderottosportstiftung @eceprojektmanagement @hamburg.active.city @deutscher_tennis_bund @dcada_hh