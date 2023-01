Niemeier gegen Swiatek, Zverev gegen Qualifikanten

Hamburg (SID) – Während Alexander Zverev bei seinem Grand-Slam-Comeback auf einen Qualifikanten trifft, hat Jule Niemeier bei den Australian Open das wohl schwerste Los erwischt. Die deutsche Nummer eins bekommt es in der ersten Runde des am Montag beginnenden Major-Turniers von Melbourne mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek zu tun, dies ergab die Auslosung am Donnerstag.

Schon bei den US Open war Niemeier im Achtelfinale auf die Polin getroffen und hatte in drei Sätzen verloren. Auf welchen Gegner Zverev trifft, entscheidet sich erst nach dem Ende der Qualifikation. Diese überstanden in Jan-Lennard Struff (Warstein), Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Eva Lys (Hamburg) drei deutsche Profis und zogen ins Hauptfeld ein.

Auch Oscar Otte (Köln) und Tatjana Maria bekommen es mit erfolgreichen Profis aus der Qualifikation zu tun, Daniel Altmaier (Kempen) hat im US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe (USA) einen schweren Brocken erwischt. Gleiches gilt für die Hamburgerin Tamara Korpatsch, die Emma Raducanu, New-York-Siegerin von 2021 aus Großbritannien, herausfordert.