Paris: Djokovic steht im Finale – und bricht Weltranglisten-Rekord

Köln (SID) – Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Paris als erster Spieler das Finale erreicht und wird damit auch dieses Jahr an der Spitze der Tennis-Weltrangliste beenden. Der Serbe setzte sich im Halbfinale am Samstag gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:0 und 7:6 (7:5) durch, im Endspiel am Sonntag trifft Djokovic auf Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) oder den Russen Daniil Medwedew.

Schon jetzt steht damit fest, dass der Dominator einen weiteren Rekord aufstellt: Schon zum siebten Mal wird Djokovic eine Saison als Nummer eins beenden, bislang hatte er in dieser Statistik mit US-Legende Pete Sampras gleichauf gelegen. Gegen Hurkacz nutzte er nach einer Leistungssteigerung ab dem zweiten Satz nach 2:20 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Am Donnerstag war Dominik Koepfer nach zwei Überraschungssiegen gegen den Weltranglistenzehnten Hurkacz ausgeschieden und hatte damit die Chance auf das zweite Masters-Viertelfinale seiner Karriere verspielt. Der dritte deutsche Starter Jan-Lennard Struff (Warstein) war bereits in seinem Auftaktmatch in Runde eins am US-Amerikaner Tommy Paul gescheitert.