Paris: Hanfmann nach Kraftakt in Runde zwei

Um kurz nach 23 Uhr endete das Erstrunden-Match von Yannick Hanfmann. Nach knapp fünf Stunden Spielzeit setzte sich der Karlsruher gegen Thiago Monteiro mit 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4 durch. Hanfmann war schonn in der Qualifikation gescheitert und ist als „Lucky Loser“ ins Hauptfeld eingezogen. Zum ersten Mal in seiner Karriere erreichte er nun die zweite Runde von Paris.

Vergebener Matchball im dritten Satz

Während Hanfmann die ersten zwei Sätze noch überlegener war, wurde es im dritten Satz eng. Seinen ersten Matchball hatte Hanfmann im Tiebreak dieses Durchgangs, konnte ihn aber nicht verwandeln. Im Anschluss kämpfte der Deutsche gegen die Erschöpfung an, sein Gegner aus Brasilien wirkte deutlich fitter. Im fünften Satz drehte Hanfmann dann einen 1:4-Rückstand zum 6:4 Satz- und gleichzeitig Matchgewinn.

Hanfmann trifft am Donnerstag auf Francisco Cerundolo aus Argentinien (Nr. 23). Bereits beim ATP-Masters in Rom hatte der 31-Jährige mit einer Viertelfinalteilnahme positiv überrascht.

Am Montag war der zweite deutsche Hoffnungsträger Jan-Lennard Struff an seiner kniffligen Auftakthürde gescheitert. Der Warsteiner, der im Vorfeld der French Open mit seinem Finaleinzug beim Masters in Madrid für Furore gesorgt hatte, musste sich dem Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Alexander Zverev und Daniel Altmaier erreichten dagegen jeweils mit Drei-Satz-Siegen die zweite Runde.