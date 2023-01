Rublev will seinen Viertelfinal-Fluch bannen

Melbourne (SID) – Andrey Rublev fiel jubelnd auf den Boden und ließ sich vom Publikum in der Rod Laver Arena feiern. Der 25-Jährige unternimmt den nächsten Versuch, endlich seinen Viertelfinal-Fluch bei Grand Slams zu durchbrechen. Der Russe setzte sich bei den Australian Open am Montag in einem Achtelfinal-Krimi gegen den aufstrebenden Dänen Holger Rune mit 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) durch.

„Es ist das erste Mal, dass ich so ein Match noch gewinne. Ich zittere etwas“, sagte Rublev. Er steht zum insgesamt siebten Mal in der Runde der letzten Acht – weiter ging es für ihn noch nie. Der Moskauer bog die Partie gegen Rune im fünften Satz noch um und wehrte dabei zwei Matchbälle ab. Im Match-Tiebreak führte Rune bereits mit 5:0, musste sich aber doch noch geschlagen geben.

Rublev wird nun alles daran setzen, endlich den nächsten Schritt zu machen, doch das dürfte alles andere als leicht werden. Auf ihn wartet der Sieger der Abendpartie (Ortszeit) zwischen Titelfavorit Novak Djokovic und dem Australier Alex de Minaur.