Showturnier in Adelaide live auf Eurosport

Nach der 14-tägigen Quarantäne vorab der Australian Open dürfen die Tennisspieler sich ab Freitag wieder frei bewegen. Zur Vorbereitung findet in Adelaide, Australien, ein eintägiges Showturnier mit Top-Besetzung statt.

Am 29. Januar ist es endlich so weit. Die Tennisprofis in Down Under dürfen die Hotelzimmer wieder verlassen. Nachdem sie zwei Wochen, wenn überhaupt, nur fünf Stunden zum Training die Hotels verlassen durften, können sie sich zum Ende der Woche wieder frei bewegen.

Am 2. Februar beginnt dann der ATP Cup, wo Deutschland im Gruppenmodus auf die Teams auf Serbien und Kanada trifft. Aber vorab soll ein Showturnier in Adelaide die Vorfreude auf die wiedereinsetzende Saison steigern. Am Freitag, den 29. Januar, spielen zehn Spielerinnen und Spieler, die in Adelaide untergebracht sind, Showmatches gegeneinander.

Top-Besetzung: Djokovic, Nadal, Thiem, Barty und die Williams-Schwestern

Und das Teilnehmerfeld lässt sich sehen! Denn mit dabei sind unter anderem die Anführer der Weltrangliste Novak Djokovic und Rafael Nadal. Auch US Open-Sieger Dominic Thiem und Nachwuchstalent Jannik Sinner gehen an den Start. Auch die Damen lassen auf spannende Matches hoffen, denn auch hier sind die Weltranglisten-Erste und -Zweite dabei: Ashleigh Barty und Simona Halep. Außerdem schlagen die Williams-Schwestern sowie US Open-Siegerin Naomi Osaka und Irina-Camilia Begu in Adelaide auf.

Jeder der Spielerinnen und Spieler absolviert je ein Match. Gespielt wird in Day- und Night-Sessions. Um 13 Uhr in Adelaide, also 3:30 Uhr deutscher Zeit beginnt das erste Tages-Match. Die Night-Matches starten um 19 Uhr australischer Zeit, also um 9:30 in Deutschland.

Spielplan: Djokovic eröffnet, Nadal gegen Thiem

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic eröffnet das Showturnier gegen Jannik Sinner. Anschließend spielen die Williams Schwestern: Serena Williams gegen Naomi Osaka und Venus gegen Irina-Camelia Begu. Die Night-Session wird von Rafael Nadal und Dominic Thiem eröffnet. Zum Schluss treffen Ashleigh Barty und Simona Halep aufeinander.

13 Uhr in Adelaide/ 3:30 Uhr in Deutschland:

Djokovic vs. Thiem

S. Williams vs. Osaka

V. Williams vs. Begu

19 Uhr in Adelaide/ 9:30 Uhr in Deutschland:

Nadal vs. Thiem

Barty vs. Halep

Order of play at Friday's exhibition in Adelaide: 1:00 pm

Novak Djokovic v Jannik Sinner

Serena Williams v Naomi Osaka

Venus Williams v Irina-Camelia Begu 7:00 pm

Rafael Nadal v Dominic Thiem

Ashleigh Barty v Simona Halep — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 26, 2021

Übertragung live auf Eurosport

Für Tennisfans besonders erfreulich ist die Live-Übertragung auf Eurosport. Denn ab 9:30 Uhr zeigt Eurosport 1, frei im TV empfänglich, die Partien zwischen Nadal und Thiem sowie zwischen Barty und Halep. Wer die ersten Partien früh um 3:30 Uhr auch nicht verpassen will, kann diese über den Eurosport-Streaming-Dienst „Eurosport-Player“ verfolgen. Eine monatlich kündbare Mitgliedschaft kostet hier 6,99 Euro.

Eurosport is showing the Adelaide exho LIVE on Jan 29. The day session will be on ES Player, the night session on Eurosport 1 as well as the Player. pic.twitter.com/z3n96dtitI — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) January 26, 2021