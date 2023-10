Sinner für ATP Finals in Turin qualifiziert

Der formstarke italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat sich als vierter Spieler für die ATP Finals in Turin Mitte November qualifiziert. Nach seinem überzeugenden Turniersieg in Tokio am Mittwoch reichte dem 22 Jahre alten Südtiroler beim Masters in Shanghai der Einzug in die dritte Runde. Er besiegte den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (9:7), 6:2.

Olympiasieger Alexander Zverev hofft ebenfalls auf eine Teilnahme an der inoffiziellen Weltmeisterschaft zum Abschluss des Tennisjahres. Die Chancen des Hamburgers stehen trotz seiner krachenden Zweitrundenniederlage in Shanghai gegen den Russen Roman Safiullin (3:6, 1:6) gut. Aktuell liegt Zverev, der das prestigeträchtige Turnier 2018 und 2021 gewann, auf Rang sieben im Ranking der Jahresbesten.

In Turin schlagen vom 12. bis 19. November die Top Acht des Tennisjahres auf. Neben Sinner sind bereits Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien), der spanische Wimbledonsieger Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew aus Russland qualifiziert.