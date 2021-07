Tennis: Siegemund und Krawietz starten im Mixed

Tokio (SID) – Die Tennisprofis Laura Siegemund und Kevin Krawietz werden bei den Olympischen Spielen im Mixed-Wettbewerb auf Medaillenjagd gehen. Das Duo aus Metzingen und Coburg schaffte es ins 16er-Feld in Tokio und bekam am Dienstag die an Position drei gesetzten US-Amerikaner Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram als schwere Achtelfinal-Gegner zugelost. Das ebenfalls vom Deutschen Tennis Bund (DTB) gemeldete Mixed Anna-Lena Friedsam und Tim Pütz (Neuwied/Frankfurt) überstand den Cut hingegen nicht.

Auch der deutsche Topspieler Alexander Zverev hatte lange mit einem Start im Mixed geliebäugelt. Doch der Weltranglistenfünfte verzichtete nach Angaben des DTB aufgrund der „sehr herausfordernden klimatischen Verhältnisse vor Ort mit enormer Hitze“, schließlich ist er in Tokio bereits im Einzel und im Doppel mit Jan-Lennard Struff am Start.

Siegemund hat im Mixed bereits einen Grand-Slam-Titel vorzuweisen, 2016 gewann sie die US Open. In New York siegte sie im Vorjahr auch im Doppel. Krawietz ist im Doppel zweimaliger French-Open-Sieger mit dem Kölner Andreas Mies. Der Mixed-Wettbewerb in Tokio startet am Mittwoch.