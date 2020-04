Tennis United: ATP und WTA mit gemeinsamer Sendung

Bereits zum dritten Mal erscheint am kommenden Freitag eine neue Folge der Sendung „Tennis United”. Diesmal sind unteranderem Victoria Azarenka und Feliciano Lopez zu Gast.

Um Fans und Spielern eine bestmögliche Unterhaltung zu bieten, sind auch die ATP und die WTA kreativ geworden. Deshalb haben sie sich gemeinsam ein Konzept überlegt, bei dem sowohl die Herren- als auch die Damen-Tour integriert ist. Das Ergebnis: „Tennis United”, eine gemeinsame Sendung der beiden Tennis-Touren. Die beiden Doppel-Grand-Slam-Sieger Bethanie Mattek-Sands (fünf Grand Slam-Doppeltitel) und Vasek Pospisil (Wimbledon 2014 mit Jack Sock) führen die Zuschauer durch das unterhaltsame Programm. Knapp 20 bis 25 Minuten dauert eine Folge.

Neben Einblicken in ihr Privatleben, der Analyse von witzigen Videos die derzeit im Netz kursieren und den zahlreichen Tennis-Challenges auf Instagram und TikTok schalten die Profis auch andere Spieler per Video-Konferenz hinzu. So waren schon die amtierende Australian Open-Siegerin Sofia Kenin und Felix Auger-Aliassime zu Gast. Auch Donna Vekic, Jannik Sinner und Fabio Fognini und seine Frau Flavia Pennetta waren bereits Teil der Sendung.

Als das italienische Ehepaar zugeschaltet wurde, ergriffen Mattek-Sands und Pospisil gleich die Gelegenheit, ein Spiel mit den beiden zu spielen. Sie stellten ihnen Fragen, die sie ehrlich mit Ja oder Nein beantworten mussten. „Habt ihr jemals etwas auf einem Tennis-Turnier gestohlen?”, fragte der Kanadier. Die überraschend klaren Antworten der beiden sorgten für große Lacher von allen Seiten.

On tomorrow's episode of #TennisUnited, @flavia_pennetta and @fabiofogna play "Never Have I Ever" with @matteksands and @VasekPospisil on our Facebook page.

You won't want to miss it! Right, @atptour? pic.twitter.com/7HQhhAiHtA

— wta (@WTA) April 16, 2020