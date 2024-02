Titel im Blick: Zverev im Halbfinale von Los Cabos

Alexander Zverev nimmt den ersten Titelgewinn in diesem Jahr immer fester in den Blick. Der deutsche Spitzenspieler steht im Halbfinale des ATP-Turniers in Los Cabos. Zverev setzte sich im Viertelfinale in Mexiko mit 6:3, 6:4 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis durch. Im Halbfinale trifft der Topgesetzte nun auf Kokkinakis‘ Landsmann Jordan Thompson.

„Es war heute sehr kalt und daher schwer, Winner zu schlagen“, sagte Zverev. „Es war ein kniffliges Match, aber ich bin froh, dass ich die Nerven bewahrt und mich in zwei Sätzen durchgesetzt habe.“ Zverev beendete die Partie nach knapp zwei Stunden Spielzeit und bestätigte damit weiter seine gute Form, die ihn bei den Australian Open bereits ins Halbfinale geführt hatte. Das zweite Halbfinale in Los Cabos bestreiten Casper Ruud (Norwegen) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland).

Ausgeschieden ist im parallel stattfindenden Turnier in Rio de Janeiro der Karlsruher Yannick Hanfmann. Der 32-Jährige unterlag in seinem Achtelfinale dem Argentinier Mariano Navone mit 1:6, 2:6.