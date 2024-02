Wer ist eigentlich Shootingstar Joao Fonseca?

Beim ATP 500er-Turnier in Rio zieht er alle Blicke auf sich: Joao Fonseca. Mit gerade einmal 17 Jahren steht der Brasilianer ohne Satzverlust im Viertelfinale von Rio. Wir stellen ihn Brasiliens Shootingstar genauer vor.

Joao Fonseca hat früh seine Begeisterung für den Tennissport entdeckt. Er wurde in Rio de Janeiro geboren und wuchs zehn Minuten entfernt vom Austragungsort der Rio Open auf. Aus diesem Grund nahm ihn seine Mutter mit zum Rio de Janeiro Country Club, wo Fonseca auf den Sandplätzen das Tennisspielen anfing. Beim Triumph von Rafael Nadal im Jahr 2014 saß der damals 7-jährige Fonseca in der ersten Reihe des Publikums. Neun Jahre später, also 2023, stand der Brasilianer erstmals selbst beim ATP-Turnier in Rio auf dem Platz – jedoch ohne Erfolg. Er verlor in der ersten Runde gegen Alex Molcan.

Joao Fonseca: „Ich lebe einen Traum“

Trotz der Niederlage bekam Joao Fonseca auch für 2024 eine Wildcard für das 500er-Event in Rio und startete zum zweiten Mal im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Bereits in seinem ersten Spiel sorgte er für große Schlagzeilen. Mit 6:0, 6:4 schlug er Arthur Fils, die Nummer 36 der Welt, deutlich. Sein zweites Zuhause ist der Center Court von Rio: „Hier gehöre ich hin. Hier will ich sein. Ich will in diesem riesigen Stadien sein.“

Die nächste Überraschung gelang dem 17-Jährigen im Achtelfinale gegen Christian Garin aus Chile, der in Rio 2020 den Titel holt. Fonseca behielt mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Nach dem Spiel freute er sich über den Sieg, hatte aber gleichzeitig schon den Blick auf die nächste Aufgabe gerichtet: „Ich lebe einen Traum und ich habe noch nicht realisiert, was ich erreicht habe, (…) aber ich will mehr.“ Im Viertelfinale trifft er nun auf den argentinischen Qualifikanten Mariano Navone.

Durch seinen Einzug in das Viertelfinale von Rio steht Fonseca als zweitjüngster Spieler überhaupt unter den letzten Acht eines ATP-500ers. Nur Alexander Zverev war noch jünger, als er 2014 in Hamburg Rothenbaum mit ebenfalls 17 Jahren das Viertelfinale erreichte. Fonseca konnte bereits auf der Jugend-Tour mehrere Erfolge einfahren. So holte er 2022 mit dem brasilianischen Team beim Junior-Davis-Cup den Titel. Außerdem gewann er 2023 den Einzelwettbewerb der Nachwuchskonkurrenz bei den US Open. Zum Ende der Saison 2023 stand er an der Spitze der Junioren-Weltrangliste.

Roger Federer hat das Talent von Joao Fonseca früh erkannt

Das große Talent des Shootingstars blieb auch Roger Federer nicht verborgen. Federer ist Miteigentümer der ON AG. Die Schweizer Schuh- und Sportbekleidungsmarke On Running stattet unter anderem Iga Swiatek und Ben Shelton aus. Der US-Amerikaner wurde unter Vertrag genommen, als er in der Weltrangliste außerhalb der Top 300 war. Im Mai 2023 kam eine weitere Verpflichtung eines talentierten Spielers hinzu, der bis zu diesem Zeitpunkt im Profi-Tennis keine Rolle gespielt hat: Joao Fonseca.

Man darf gespannt sein, ob der Brasilianer ähnlich wie Ben Shelton innerhalb kürzester Zeit in die Spitzenregionen der Weltrangliste vordringen kann. Fonseca selbst bleibt weiterhin bodenständig: „Ich bin kein Star. Im Moment spiele ich nur Tennis, bin glücklich und genieße den Moment.“ Dennoch macht es den Anschein, dass Roger Federer und ON erneut den richtigen Riecher gehabt haben.

Im Live-Ranking steht Fonseca schon auf Platz 342 – ein Sprung von 313 Positionen! Sollte er das Turnier gewinnen, würde er auf Rang 111 hochschießen. Zu Beginn der Turnierwoche stand Fonseca auf Platz 655.