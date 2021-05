Tsitsipas gewinnt ATP-Turnier in Lyon

„Die Teilnahme an einem Grand Slam abzusagen, widerspricht allen meinen Instinkte und Bestrebungen als Sportlerin, aber es ist die richtige und einzig mögliche Entscheidung“, schrieb Halep in den sozialen Netzwerken. Die Nummer drei der Welt hatte 2018 in Roland Garros den Titel gewonnen.