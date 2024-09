US Open Viertelfinale: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz

Im Viertelfinale der US Open kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz. tennis MAGAZIN blickt auf den Vergleich der beiden und ihre Duelle in der Vergangenheit.

US Open: Zverev & Fritz im direkten Vergleich

Bislang ist die Bilanz der beiden gegeneinander ziemlich ausgeglichen. Während die deutsche Nummer eins fünfmal siegreich war, gewann der US-Amerikaner vier Partien. Zuletzt trafen beide im Achtelfinale von Wimbledon aufeinander, wo Alexander Zverev angeschlagen nach 2:0 Satzführung unterlegen war.

Die letzte Begegnung auf Hartplatz fand Ende letzten Jahres beim United Cup statt. Dort war ebenfalls Taylor Fritz siegreich. Zverevs letzter Erfolg stammt aus dem Mai dieses Jahres, als er Fritz im Viertelfinale vom Masters in Rom glatt in zwei Sätzen bezwang und später den Titel holte. Auf Grand Slam-Ebene gab es bislang drei Duelle in Wimbledon, mit zwei Erfolgen für Zverev.

Auffällig ist, dass von den letzten acht Duellen kein Spieler zwei Partien hintereinander gewonnen hat. Sollte sich diese Serie bei den US Open fortsetzen, hieße der Sieger Alexander Zverev.

Die Kontrahenten in der Übersicht

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz Deutschland Nation USA 27 Jahre Alter 26 Jahre 198 cm Körpergröße 196 cm 90 kg Körpergewicht 86 kg Platz 2 Live-Ranking Platz 12 Platz 2 Bestes Ranking Platz 5 US Open-Finale 2020, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021, French Open-Finale 2024 Größter Karriereerfolg Titel beim Masters in Indian Wells 2022 Finale 2020 Bestes Abschneiden bei den US Open Viertelfinale 2023 & 2024

Zverev vs. Fritz: So sind die Profis 2024 in Form

Mit Blick auf die Erfolge im aktuellen Tennis-Jahr hat Alexander Zverev klar die Nase vorne. Abgesehen vom United Cup Anfang Januar, konnte der Hamburger 2024 einen Titel gewinnen. Diesen holte er beim Masters-Turnier in Rom. Darüber hinaus stehen zwei Finalteilnahmen bei den French Open sowie beim 500er-ATP in Hamburg zu Buche. Auf Grand Slam-Ebene kann Zverev das Halbfinale bei den Australian Open, das Endspiel bei den French Open und das Achtelfinale in Wimbledon vorweisen. Besonders bitter ist die Tatsache, dass Zverev sowohl in Melbourne als auch in London eine 2:0 Satzführung verspielte. Zudem lag er im French Open-Finale gegen Carlos Alcaraz 2:1 vorne.

Im Gegensatz zu Zverev hat Taylor Fritz 2024 bereits zwei Titel gewonnen. Allerdings handelt es sich bei beiden Erfolgen um ein Turnier der 250er-Kategorie. Gleiches gilt für die BMW Open im April, wo der 26-Jährige im Endspiel Jan-Lennard Struff unterlegen war. Bei den Australian Open und in Wimbledon erreichte Fritz das Viertelfinale, bei den French Open war bereits im Achtelfinale Schluss.

Mit Blick auf die beiden Masters-Turniere zur Vorbereitung auf die US Open kann Alexander Zverev ebenfalls die besseren Ergebnisse vorweisen. Während Fritz lediglich ein Spiel in zwei Wochen gewann, stand Zverev einmal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale, das er knapp gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner verlor.