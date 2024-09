Jannik Sinner erreicht Meilenstein als achter Spieler

Jannik Sinner steht bei den US Open 2024 im Viertelfinale, wo er auf Daniil Medvedev treffen wird. Allerdings hat er schon vor der Partie einen Meilenstein erreicht, den zuvor lediglich sieben Spieler in diesem Jahrtausend geschafft haben.

Viertelfinale bei allen Grand Slam-Turnieren in einem Jahr

Die Nummer eins der Welt hat als einziger Spieler im Jahr 2024 bei allen Grand Slam-Turnieren die Runde der letzten Acht erreicht. Vor dem Turnier war diese Errungenschaft auch für Carlos Alcaraz und Novak Djokovic noch möglich, allerdings scheiterten beide in Runde zwei und drei.

Jannik Sinner ist der achte Spieler in diesem Jahrtausend, dem dieser Meilenstein gelungen ist. Am öftesten haben dieses Kunststück Novak Djokovic und Roger Federer geschafft, die jeweils in acht unterschiedlichen Jahren das Viertelfinale aller Grand Slams erreicht haben. Besonders beeindruckend ist dabei die Tatsache, dass Federer dies in acht aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelungen ist. Insgesamt stand er zwischen 2004 und 2013 sogar 36-mal hintereinander in einem Grand Slam-Viertelfinale.

Jannik Sinner überragt in den letzten zwölf Monaten

Die US Open 2023 markieren das letzte Turnier, bevor Jannik Sinners Erfolgslauf gestartet ist. Anschließend gewann er die beiden 500er-Turniere in Peking und in Wien, erreichte das Finale der ATP-Finals und gewann den Davis Cup mit der italienischen Mannschaft.

Anfang 2024 machte er dort weiter, wo er im Vorjahr aufgehört hatten. Bis Ende März gewann er die Australian Open, das 500er-ATP in Rotterdam sowie das Masters in Miami. Seine bis dato einzige Niederlage kassierte er im Halbfinale von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz. Neben dem Titel beim Rasenturnier in Halle siegte er zuletzt während der Vorbereitung auf die US Open in Cincinnati. Um diese herausragenden Zahlen nochmal zu verdeutlichen, eignet sich der Fakt, dass Jannik Sinner nicht nur bei den vier Grand Slam-Turnieren das Viertelfinale erreicht hat, sondern auch bei allen anderen Turnieren die er in 2024 gespielt hat. Über eine komplette Saison schaffte dies zuletzt Rafael Nadal 2020. Allerdings spielte der Spanier damals nur sieben Turniere, Sinner steht jetzt schon bei zwölf Events in 2024.

Seit den angesprochenen US Open 2023 lautet die Match-Bilanz von Jannik Sinner 72 Siege und sieben Niederlagen. In 2024 stehen 52 Siege und fünf Niederlagen zu Buche. Außerdem hat er 2024 vier seiner insgesamt neun Grand Slam-Viertelfinals erreicht.