US Open News: Skandal um Videobeweis-Entscheidung

Vom 26. August bis zum 8. September finden die US Open 2024 in New York statt. Hier erfahrt ihr Tag für Tag alle wichtigen News zum Grand Slam-Turnier in Flushing Meadows.

Die US Open werden standesgemäß am USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City ausgetragen. Es ist das letzte der vier Grand Slam-Turniere im Tennis-Kalender und neben den Australian Open das zweite Major-Event, bei dem auf Hartplatz gespielt wird.

Das Tennis-Turnier wird als Teil der ATP World Tour und der WTA-Tour von der ITF veranstaltet. Dabei werden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen drei Tennis-Wettbewerbe ausgetragen: Unterschieden wird in die Kategorien Einzel, Doppel und Junioren. Darüber hinaus wird es einen Mixed-Wettbewerb geben.

Erstmals wurde das Tennis-Turnier, das zu Beginn U.S. National Championships hieß, im Jahr 1881 ausgetragen. Sechs Jahre später wurde der Damenwettbewerb eingeführt. Zunächst fand das Turnier in Newport sowie in Philadelphia statt, bevor 1915 erstmals in New York gespielt wurde. Außerdem wurden die US Open bis 1974 auf Rasen und von 1975 bis 1977 auf Sand gespielt. Erst 1978 wechselte man zum Hartplatzbelag.

VAR-Skandal bei den US Open 2024

Samstag, 31. August – Beim Masters-Turnier in Cincinnati gab es einen Aufreger in der Partie zwischen Felix Auger-Aliassime und Jack Draper. Der Ball kam beim Matchball zweimal auf der Seite von Draper auf, jedoch hat der Stuhlschiedsrichter dies übersehen und Draper gewann die Partie. Die Rufe nach einem Videobeweis im Tennis wurden lauter – auch von Novak Djokovic. Bei den US Open kam der „Video Assistant Referee“, kurz VAR, nun zum Einsatz.

In der Partie zwischen Anna Kalinskaya und Beatriz Haddad Maia kam es zu einer ähnlichen Situation wie in Cincinnati. Der Ball berührt klar ein zweites Mal den Boden, bevor Haddad Maia ihn zurückschlägt. Nachdem Kalinskaya den Videobeweis angefordert hat war allen klar, dass der Punkt korrigiert werden muss. Zum Erstaunen aller Fans und vor allem zum Unmut von Anna Kalinskaya, geschah dies aber nicht. Nachdem der VAR im Fußball jede Woche für große Diskussionen sorgt, hat er nun auch im Tennis seinen ersten Skandal. Kalinskaya verlor anschließend in zwei Sätzen.

One of the most embarrassing moments of this #USOpen. If it’s for this… then don’t use VAR at all. Kalinskaya was in shock as we all would be. pic.twitter.com/qicy4vYPTD — José Morgado (@josemorgado) September 1, 2024

Wenig Spannung am Samstag

Samstag, 31. August – Am zweiten Tag der Drittrunden-Partien gab es wenig spannende Matches – vor allem bei den Damen. Alle der insgesamt acht gespielten Partien im Einzelwettbewerb der Damen waren nach zwei Sätzen beendet. Bei den Herren waren es immerhin nur fünf der acht Partien, die einseitig in drei Sätzen beendet wurden.

Die einzige Partie, die über die volle Distanz absolviert wurde, war die Begegnung zwischen Jakub Mensik und Nuno Borges. Der Portugiese wehrte im Tie-Break des vierten Satzes bereits drei Matchbälle ab, um anschließend den fünften Satz mit einem deutliches 6:0 zu entscheiden.

Erstmals seit 2002 kein Grand Slam-Titel für die „Big-3“

Freitag, 30. August – Novak Djokovic ist in der dritten Runde der US Open mit 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 gegen den Australier Alexei Popyrin ausgeschieden. Diese Niederlage ist gleichbedeutend damit, dass Djokovic erstmals seit 2017 ein Tennis-Jahr ohne Grand Slam-Titel abschließt. Zudem wird der 37-Jährige aus den Top-3 der Weltrangliste fallen und um seinen Platz bei den ATP-Finals im November kämpfen müssen. Darüber hinaus gibt es eine weitere Statistik, die mehr als erstaunlich ist: Erstmals seit 22 Jahren konnte weder Roger Federer noch Rafael Nadal noch Novak Djokovic ein Major-Turnier in einem Jahr gewinnen. Natürlich ist Djokovic zu jeder Zeit ein weiterer Grand Slam-Titel zuzutrauen. Trotzdem wird so langsam das Ende einer Ära eingeläutet – der wohl erfolgreichsten Ära im Tennis.

With Novak Djokovic’s loss at the US Open, 2024 is the first year since 2002 that one of Roger Federer, Rafa Nadal, or Novak Djokovic didn’t win a Grand Slam title. 22 years. Times are changing. pic.twitter.com/S2puk2yA91 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2024

Spätester Match-Beginn bei den US Open

Freitag, 30. August – Bei den diesjährigen US Open wurden schon einige neue Turnierrekorde aufgestellt. So spielten beispielsweise Daniel Evans und Karen Khachanov das längste Match der US Open-Geschichte. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein weiterer Rekord aufgestellt. Aryna Sabalenka und Ekaterina Alexandrova starteten ihre Partie im Arthur Ashe Stadium um 00:08 Uhr Ortszeit – so spät wie kein anderes Match in der Geschichte der US Open. Besonders kritisch wird dabei die Pause zwischen Day- und Nightsession gesehen, die anderthalb Stunden andauerte. Schlussendlich verwandelte Sabalenka um 01:53 ihren Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2. Alexander Zverev stand gegen Tomas Martin Etcheverry noch rund 45 Minuten länger auf dem Court.

Zverev im Achtelfinale

Freitag, 30. August – Alexander Zverev hat eine weitere Hürde in Richtung seines ersten Grand Slam-Titels überwunden. Gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry verwandelte Zverev um 02:35 Uhr Ortszeit seinen Matchball zum 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Gleichzeitig war es der 100. Sieg bei Grand Slam-Turnieren für Alexander Zverev.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von US Open (@usopen)

Besonders durch das Ausscheiden von Novak Djokovic scheint der erste Major-Titel ein wenig leichter für den Hamburger. Auf dem Weg in ein mögliches Finale wäre Andrey Rublev der Gegner, der am höchsten in der Weltrangliste steht. Im Endspiel könnte Jannik Sinner oder Daniil Medvedev warten.

Shelton & Tiafoe sorgen erneut für Spektakel

Freitag, 30. August – Bereits in der dritten Runde kam es zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe zur Neuauflage des Viertelfinales aus dem Vorjahr. Damals setzte sich Shelton in vier Sätzen durch und zog ins Halbfinale ein. In diesem Jahr zeigten beide erneut ihr herausragendes Tennis auf Arthur Ashe. In einer spannenden Partie über fünf Sätze revanchierte sich Tiafoe und gewann mit 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3. Nach der Partie hatte Shelton nur Glückwünsche für seinen Freund übrig und beide machten Späße am Netz.

Frances Tiafoe’s reaction after beating Ben Shelton at the US Open. Great change at the net. “This is my house” 💪🏿 It doesn’t get more hype than this. His girlfriend is in tears. What a moment. 🇺🇸🥹 pic.twitter.com/c14r1SBDZp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2024

Djokovic & Alcaraz mental nicht bei 100 Prozent

Freitag, 30. August – Nach seinem Ausscheiden gegen Botic van de Zandschulp hatte Carlos Alcaraz darüber geklagt, mental angeschlagen zu sein. „Heute habe ich gegen meinen Gegner und gegen mich selbst gespielt“, offenbarte der Spanier nach seinem Zweitrunden-Aus. Eine ähnliche Aussage hat nun auch Novak Djokovic nach seiner Niederlage gegen Alexei Popyrin getätigt: „Ich kam an und fühlte mich weder mental noch physisch frisch“. Außerdem sprach der Serbe davon, dass er selten so schlecht Tennis gespielt habe. Da neben Alcaraz und Djokovic auch Lorenzo Musetti die Segel streichen musste, sind alle drei Medaillengewinner von Olympia innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden.

Carlos Alcaraz glanzlos ausgeschieden!

Donnerstag, 29. August – Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: Top-Favorit Carlos Alcaraz ist bereits in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp fand Alcaraz zu keiner Zeit in die Partie und unterlag glatt in drei Sätzen. Im ersten Durchgang setzte es sogar ein deutliches 1:6 aus Sicht des Spaniers. Das Zweitrunden-Aus ist für Alcaraz gleichzeitig das früheste Ausscheiden bei einem Grand Slam-Turnier seit seiner Debüt-Saison 2021. Damals war bei den Australian Open als Qualifikant und in Wimbledon ebenfalls in Runde zwei Schluss.

Carlos Alcaraz says he was fighting with himself during his match against van de Zanschulp at US Open, ‘It was a rollercoaster in my mind… it can’t be like that’ “What were your emotions like during the match and what are you feeling right now?” Carlos: “It was a fight against… pic.twitter.com/FIXkIS2aZ9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2024

Elena Rybakina kann verletzungsbedingt nicht antreten

Donnerstag, 29. August – Die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina musste ihre Partie gegen Jessika Ponchet verletzungsbedingt absagen. „Ich wollte das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres nicht so beenden, aber ich muss auf meinen Körper hören und hoffe, dass ich die restliche Saison stärker beenden kann“, begründete Rybakina ihren Rückzug. Für die Kasachin ist es das achte Turnier der Kategorie 500 oder höher in 2024, bei dem sie verletzungsbedingt zurückziehen muss. Zuvor sagte sie unter anderem die Olympischen Spiele und vier Masters-Events aufgrund von Krankheit oder einer Verletzung ab.

Dadurch steht die Französin Jessika Ponchet als Qualifikantin in der dritten Runde der US Open. Dort trifft sie nun auf Caroline Wozniacki.

Novak Djokovic: Nächstes Spiel, nächster Rekord

Mittwoch, 28. August – Bereits am Montag stellte Novak Djokovic einen neuen Rekord auf: Mit 78 Siegen im Arthur Ashe Stadium hat er den alleinigen Bestwert auf dem Centre Court inne. Am Mittwoch folgte Sieg Nummer 79, der gleichzeitig sein 90. Match-Erfolg bei den US Open war. Dadurch sorgte der Serbe für einen weiteren Rekord: Als erster Spieler überhaupt hat Novak Djokovic bei allen vier Grand Slam-Turnieren mindestens 90 Partien gewonnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von US Open (@usopen)

Rublev und Lehecka zeigen Comeback-Qualitäten

Mittwoch, 28. August – Mit Andrey Rublev und Jiri Lehecka standen am Mittwoch gleich zwei gesetzte Spieler vor dem Aus. Allerdings zeigten beide, warum sie in der Weltrangliste so weit oben stehen, und drehten jeweils einen 0:2 Satzrückstand. Nachdem Rublev gegen Arthur Rinderknech die ersten beiden Sätze knapp verlor, überzeugte er im Anschluss und gab in den darauffolgenden drei Sätzen nie mehr als zwei Spiele ab. Deutlich umkämpfter war es hingegen bei Jiri Lehecka. Der Tscheche schien gegen Mitchell Krueger nach einem 0:6 im zweiten Satz schon geschlagen, gewann dann jedoch die verbleibenden drei Sätze mit 6:4, 6:4, 7:5

Ruud und Monfils liefern Tennis-Show

Mittwoch, 28. August – Am letzten Wochenende gewann Gael Monfils den Ultimate Tennis Showdown, ein Show-Event, das von Patrick Mouratoglou gegründet wurde. Monfils ist seit Jahren für spektakuläre Ballwechsel und beste Tennis-Unterhaltung bekannt, die er nicht nur bei Show-Events, sondern auch auf der Tour regelmäßig zeigt. So sorgte er in der zweiten Runde der US Open erneut für Begeisterung bei den Fans.

Monfils plays an OUTRAGEOUS point against Ruud at the US Open. Unreal tennis. 37 years old, sliding all over the court like he’s 21. There was no place Casper could put this ball that Gael wasn’t gonna track down. Superhuman athleticism. pic.twitter.com/4lGd7SRFMp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2024

Sein Gegenüber Casper Ruud schloss sich an, wodurch beide am Mittwoch eine wahre Tennis-Show ablieferten.

SIDE TO SIDE! Casper Ruud, are you serious? 🏃‍♂️ pic.twitter.com/SdJHx68GJv — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

US Open: Zverev überzeugend in Runde drei

Mittwoch, 28. August – Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, ist problemlos in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen. Nachdem er zum Auftakt gegen Maximilian Marterer noch einen Satz abgeben musste, bezwang er in Runde zwei Alexandre Muller aus Frankreich glatt in drei Sätzen. In Runde drei wartet mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry die Nummer 32 der Live-Weltrangliste.

Längstes Match der US Open-Geschichte

Dienstag, 27. August – Daniel Evans und Karen Khachanov haben sich in die Geschichtsbücher des Turniers eingetragen. Nach fünf Stunden und 35 Minuten verwandelte der Brite seinen dritten Matchball und gewann somit das längste Spiel in der Geschichte der US Open. Damit übertrafen Evans und Khachanov die vorherige Bestmarke aus dem Jahr 1992. Damals duellierten sich Stefan Edberg und Michael Chang über fünf Stunden und 26 Minuten. Nachdem die ersten drei Sätze am Dienstag erst im Tie-Break entschieden wurden, konnte sich Khachanov im entscheidenden fünften Satz schnell mit 4:0 absetzen. Allerdings ließ sich Daniel Evans davon nicht beeindrucken, holte sich sechs Spiele in Folge und gewann die Partie schlussendlich mit 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

Details dazu hier: Trotz Kopfschmerzen – Dan Evans gewinnt längstes Match der US Open-Historie

History is made at the US Open 🤯 5 HOURS AND 35 MINUTES. Dan Evans and Karen Khachanov… 👏@usopen | #USOpen pic.twitter.com/cbl3xtACfS — ATP Tour (@atptour) August 27, 2024

Naomi Osaka: Tränen-Rückkehr und null unforced errors in Satz eins

Dienstag, 27. August – Die zweimalige US Open-Siegerin und ehemalige Nummer eins der Welt, Naomi Osaka, steht bei ihrer Rückkehr nach New York in der zweiten Runde. Die Japanerin bezwang in Runde eins die an Position zehn gesetzte Jelena Ostapenko. Dabei überzeugte Osaka vor allem durch ihre geringe Anzahl an vermeidbaren Fehlern. Im ersten Satz, den sie mit 6:3 gewann, brachte die Japanerin das Kunststück fertig, keinen einzigen unforced error zu spielen. Im zweiten Satz waren es lediglich fünf.

Neben der sportlichen Leistung hatte Naomi Osaka auch mit ihren Emotionen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr konnte sie aufgrund ihrer Babypause nur zuschauen. Damals hatte sie das Verlangen, selbst wieder bei den US Open aufzuschlagen, jedoch wusste sie nicht, ob sie aufgrund der körperlichen Voraussetzungen noch einmal zurückkehren würde. Nun hat sie es geschafft – und wie!

Naomi Osaka after getting her first win at the US Open since 2021 against Ostapenko: “I was trying not to cry when I walked out. Last year I watched coco play and I so badly wanted to step on these courts again. I don’t know if I could. I don’t know if athletically physically if… pic.twitter.com/Mq8iX6H0PY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2024

Danielle Collins tritt still und leise von der Grand Slam-Bühne ab

Dienstag, 27. August – Bereits am Montag gab es einige emotionale Abschiede bei den US Open. Dabei stand vor allem der ehemalige Turniersieger Dominic Thiem im Fokus. Der Österreicher wandte sich nach seiner Auftaktniederlage an die Fans und erhielt vom Veranstalter eine Collage als Geschenk. So einen Abschied wollte Danielle Collins nicht, weshalb sie nach ihrer Niederlage gegen Caroline Dolehide zügig in den Katakompen verschwand.

Auf der Pressekonferenz nach der Partie erklärte sie: „Ich bin nicht jemand, der seine Erfolge gerne feiert. Ich mag es nicht, wenn es nur um mich geht. Ich habe das Gefühl, dass ich schon genug Aufmerksamkeit für ein ganzes Leben bekommen habe.“ Genau wie Thiem beendet die US-Amerikanerin am Ende des Jahres ihre Tenniskarriere.

Details dazu hier: Danielle Collins – nicht in der Stimmung für eine Abschiedszeremonie

„Shot of the Year“ von Karolina Muchova?

Dienstag, 27. August – Jedes Jahr wird heiß diskutiert, welcher Schlag der beste im ganzen Tennisjahr ist. Bei den US Open hat die ehemalige French Open-Finalistin Karolina Muchova nun ihre Bewerbung für den „Shot of the Year“ abgegeben. In ihrer Partie gegen Katie Volynets spielte die Tschechin einen Lob hinter ihrem Rücken perfekt auf die gegnerische Grundlinie. Schlussendlich gewann Muchova mit 6:3, 6:7.

Karolina Muchova hits the SHOT OF THE YEAR at the US Open. Behind the back lob. It’s almost a joke how talented this woman is. pic.twitter.com/ORsmFvpN2N — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2024

Thiem verabschiedet sich vom Ort seines größten Triumphes

Montag, 26. August – Der Österreicher Dominic Thiem wird seine Tennis-Karriere zum Ende des Jahres beenden. Grund dafür sind zahlreiche Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit. In New York hat er am Montag seine letzte Partie bei einem Grand Slam-Turnier bestritten. Dabei unterlag er dem an Nummer 13 gesetzten Ben Shelton. Thiem feierte 2020 seinen größten Karriereerfolg, als er im Finale der US Open gegen Alexander Zverev den Titel gewann.

Vier Jahre später hat er nun sein letztes Match auf dem Centre Court im Arthur Ashe Stadium gespielt. Nach der Partie bekam er vom Veranstalter eine Collage seiner besten Momente in Flushing Meadows geschenkt. Auch sein Gegner Ben Shelton zeigte seinen Respekt und feuerte die Fans an, seinem Gegenüber zu applaudieren. Anschließend sprach der Österreicher selbst zu den Fans: „Leider hatte ich diesen Erfolg ohne Euch. Natürlich war es einerseits ein großartiger Moment, andererseits aber auch ein ziemlich traurig“, blickte Thiem auf seinen US Open-Titel während der Corona-Pandemie zurück.

Not a dry eye in the house 🥲 Our 2020 champion Dominic Thiem bids an emotional farewell to the US Open. pic.twitter.com/Ru7AKwpYL1 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

Neuer Zuschauerrekord bei den US Open 2024

Montag, 26. August – Der Eröffnungstag der US Open 2024 verzeichnete mit 74.641 Fans die größte Zuschauerzahl in der Geschichte des Turniers an einem Tag. Die 42.886 Zuschauer für die Day-Session waren der zweithöchste Wert in der Geschichte des Turniers, während die 31.775 Besucher am Abend einen neuen Rekord für die Nachtsession aufstellten.

Diego Schwartzman nach letzter US Open-Partie emotional

Montag, 26. August – Die ehemalige Nummer acht der Welt spielte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der US Open. Dort unterlag er jedoch in seiner Auftaktpartie gegen Gael Monfils. Bereits Anfang Mai verkündete Schwartzman, dass er seine aktive Laufbahn Anfang 2025 beenden wird.

Nach seiner Auftaktniederlage in Flushing Meadows brach der 1,70 Meter große Argentinier in Tränen aus. „Ich bin jemand, der viel weint. Ich bin sehr dankbar für all die Jahre hier“, gab er bei seinem emotionalen Abschied preis.

US Open: Nächster Rekord für Djokovic

Montag, 26. August – Nachdem Novak Djokovic Anfang August erstmals die Goldmedaille bei Olympia gewann, setzt er seine Liste der Rekorde weiter fort. In seiner Auftaktpartie setzte er sich souverän gegen den Qualifikanten Radu Albot durch. Durch diesen Erfolg ist der Serbe nun der Spieler mit den meisten Siegen im Arthur Ashe Stadium, dem Centre Court der US Open.

Insgesamt war er nun 78-mal im größten Tennisstadion der Welt erfolgreich. Federer folgt in dieser Liste mit 77 Siegen auf Rang zwei. Außerdem ist er durch seinen 89. Match-Gewinn bei den US Open mit Roger Federer gleichgezogen, der in Flushing Meadows ebenfalls 89 Siege feierte. In der Open Era hat nur noch Jimmy Connors mehr Partien bei den US Open gewonnen – nämlich 98!

Zverev souverän gegen Kumpel Marterer

Montag, 26. August – Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim letzten Grand Slam-Turnier 2024 gemeistert. Gegen Maximilian Marterer, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, setzte sich Zverev in vier Sätzen durch. Dabei leistete er sich im Tie-Break des zweiten Satzes einen Doppelfehler und Marterer kam zum Satzausgleich.

Zuletzt teilten sich die beiden Kontrahenten vor rund einem Monat ein Zimmer bei den Olympischen Spielen in Paris. „Er kennt mich (…). Das Match war ein bisschen knifflig“, sagte Zverev nach der Partie. In Runde zwei trifft der Hamburger nun auf Alexandre Muller aus Frankreich.