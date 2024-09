US Open Spielplan: Achtelfinale mit Alexander Zverev

Die US Open 2024 werden vom 26. August bis zum 8. September in der Weltmetropole New York ausgetragen. Hier findet ihr den Spielplan der deutschen Profis sowie alle weiteren Matches, die ihr nicht verpassen solltet.

Alles Wissenswerte zu den US Open

Die US Open werden standesgemäß am USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City ausgetragen. Es ist das letzte der vier Grand Slam-Turniere im Tennis-Kalender und neben den Australian Open das zweite Major-Event, bei dem auf Hartplatz gespielt wird.

Das Tennis-Turnier wird als Teil der ATP World Tour und der WTA-Tour von der ITF veranstaltet. Dabei werden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen drei Tennis-Wettbewerbe ausgetragen: Unterschieden wird in die Kategorien Einzel, Doppel und Junioren. Darüber hinaus wird es bei den US Open einen Mixed-Wettbewerb geben.

Erstmals wurde das Tennis-Turnier, das zu Beginn U.S. National Championships hieß, im Jahr 1881 ausgetragen. Sechs Jahre später wurde der Damenwettbewerb eingeführt. Zunächst fanden die US Open in Newport sowie in Philadelphia statt, bevor 1915 erstmals in New York gespielt wurde. Außerdem wurden die US Open bis 1974 auf Rasen und von 1975 bis 1977 auf Sand gespielt. Erst 1978 wechselte man zum Hartplatzbelag.

Die Anlage in Flushing Meadows umfasst die beiden neben dem Arthur Ashe Stadium und dem Louis Armstrong Stadium 20 weitere Tennis-Courts. Seit 1997 liegt der Centre Court der US Open im Arthur Ashe Stadium, das mit einem Zuschauervermögen von 23.771 Plätzen das mit Abstand größte Tennisstadion der Welt ist. Im Jahr 2016 wurden der Bau einer Dachkonstruktion abgeschlossen, wodurch auf dem Centre Court auch bei Regen Tennis gespielt werden kann. Gleiches gilt für das Louis Armstrong Stadium, das 14.061 Zuschauer umfasst. Der drittgrößte Court der Anlage ist der Grandstand, der Platz für 8.125 Zuschauer bietet.

Wo werden die US Open 2024 im Free-TV und Livestream übertragen?

In Bezug auf die Übertragungsrechte gab es vor kurzem überraschende Neuigkeiten: Sky hat sich die Rechte für die US Open 2024 gesichert. Dies wurde durch eine Kooperation über mehrere Jahre mit Sportdeutschland.TV möglich, die das Tennis-Event ebenfalls zeigen und seit 2023 die Rechte für das Grand Slam-Turnier in Flushing Meadows besitzen. Sowohl für Sky als auch für Sportdeutschland.TV ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Achtelfinale am Sonntag mit Alexander Zverev

Am Samstag gab es im Gegensatz zu den vorherigen Tagen keine Überraschungen. Besonders Sinner, Paolini, Swiatek und Medvedev ließen nichts anbrennen. Am Sonntag, den 01. September, stehen die ersten Achtelfinal-Partien an. Dabei bekommt es Alexander Zverev mit Brandom Nakashima zu tun, der bereits Holger Rune und Lorenzo Musetti aus dem Turnier geworfen hat. Darüber hinaus treffen mit Andrey Rublev und Grigor Dimitrov erstmals zwei Top-10-Spieler aufeinander und Qinwen Zheng und Donna Vekic spielen die Neuauflage des Olympia-Finals.

Andrey Rublev (6) – Grigor Dimitrov (9) – ca. 18:00 Uhr

Vavassori/Bolleli (5) – Krawietz/Pütz (10) – ca. 18:30 Uhr

Coco Gauff (3) – Emma Navarro (13) – ca. 20:30 Uhr

Siegemund/Haddad Maia (12) – Kichenok/Ostapenko (7) – ca. 22:00 Uhr

Alexander Zverev (4) – Brandon Nakashima – ca. 22:30 Uhr

Aryna Sabalenka (2) – Elise Mertens (33) – ca. 00:30 Uhr

Qinwen Zheng (7) – Donna Vekic (24) – ca. 03:00 Uhr

Stürzt am Samstag der nächste Top-Favorit?

Nachdem Carlos Alcaraz am Donnerstag verlor, schied am Freitag auch Novak Djokovic aus. Gegen Alexei Popyrin unterlag der Serbe in vier Sätzen. Alexander Zverev hingegen gewann seine Partie in vier Sätzen gegen Tomas Martin Etcheverry. Außerdem setzte sich Frances Tiafoe in fünf Sätzen gegen Ben Shelton durch und revanchierte sich damit für das verlorene Viertelfinale aus dem Vorjahr. Am Samstag sind wieder einmal die beiden Weltranglistenersten Jannik Sinner und Iga Swiatek im Einsatz. Darüber hinaus wird Vorjahres-Finalist Danill Medvedev seine Drittrunden-Partie bestreiten. Nach den beiden Niederlagen von Alcaraz und Djokovic könnte demzufolge am dritten Tag in Folge ein Top-Favorit ausscheiden.

Jasmine Paolini (5) – Yulia Putintseva (30) 6:3, 6:4

Jannik Sinner (1) – Christopher O‘Connell 6:1, 6:4, 6:2

Iga Swiatek (1) – Anastasia Pavlyuchenkova (25) 6:4, 6:2

Daniil Medvedev (5) – Flavio Cobolli (31) 6:3, 6:4, 6:3

Hammermatches am Freitag

Am Donnerstag gab es durch das Ausscheiden von Carlos Alcaraz gegen Botic van de Zandschulp den ersten Schock des Turniers. Jannik Sinner gab sich hingegen keine Blöße und siegte in drei Sätzen. Am Freitag, den 30. August, startet die dritte Runde der US Open, wo erstmals gesetzte Spieler aufeinandertreffen. Demzufolge bietet das Line-Up starke Partien. Es kommt unter anderem zur Neuauflage des Viertelfinals aus dem Vorjahr zwischen Ben Shelton und Frances Tiafoe. Aus deutscher Sicht bekommt es Jule Niemeier mit Olympiasiegerin Qinwen Zheng zu tun und Alexander Zverev trifft auf Tomas Martin Etcheverry.

Siegemund/Haddad Maia – Ngounoue/Montgomery 6:2, 6:2

Qinwen Zheng (7) – Jule Niemeier 6:2, 6:1

Coco Gauff (3) – Elina Svitolina (27) 3:6, 6:3, 6:3

Ben Shelton (13) – Frances Tiafoe (20) 6:4, 5:7, 7:6, 4:6, 3:6

Smith/Mies – Purcell/Thompson (7) 6:4, 6:7, 3:6

Navone/Monteiro – Krawietz/Pütz (10) 4:6, 1:6

Schuurs/Pütz – Bopanna/Sutjiadi (8) 6:7, 6:7

Novak Djokovic (2) – Alexei Popyrin (28) 4:6, 4:6, 6:2, 4:6

Alexander Zverev (4) – Tomas Martin Etcheverry 5:7, 7:5, 6:1, 6:3

Aryna Sabalenka (2) – Ekaterina Alexandrova (29) 2:6, 6:1, 6:2

US Open: Zahlreiche Top-Stars am Donnerstag im Einsatz

Mit Alexander Zverev und Jule Niemeier stehen zwei Deutsche in der dritten Runde der US Open. Im Gegensatz dazu musste Tatjana Maria in Runde zwei die Segel streichen. Nach einem knappen ersten Satz kassierte sie im zweiten Durchgang gegen Coco Gauff ein 0:6. Im Doppel sind Frantzen/Jebens bereits zum Auftakt ausgeschieden, während Krawietz/Pütz siegreich waren. Am Donnerstag, den 29. August, schlagen unter anderem Jannik Sinner, Iga Swiatek und Carlos Alcaraz in Runde zwei auf.

Ofner/Muller – Smith/Mies 3:6, 4:6

Jannik Sinner (1) – Alex Michelsen 6:4, 6:0, 6:2

Jasmine Paolini (5) – Karolina Pliskova (Aufgabe Pliskova)

Iga Swiatek (1) – Ena Shibahara 6:0, 6:1

Schmiedlova/Maria – Sutjiadi/Shibahara (16) 4:6, 3:6

Elena Rybakina (4) – Jessika Ponchet (Aufgabe Rybakina)

Naomi Osaka – Karolina Muchova 3:6, 6:7

Daniil Medvedev (5) – Fabian Marozsan 6:3, 6:2, 7:6

Carlos Alcaraz (3) – Botic van de Zandschulp 1:6, 5:7, 4:6

Hammeraufgabe für Tatjana Maria am Mittwoch

Mit Daniel Altmaier und Eva Lys sind am Dienstag zwei weitere Deutsche in Runde eins gescheitert. Im Gegensatz dazu haben sich die absoluten Topstars allesamt durchgesetzt. Allerdings sind mit Emma Raducanu, Bianca Andreescu und Stan Wawrinka drei ehemalige US Open-Sieger ausgeschieden. Am Mittwoch, den 28. August, finden die ersten Partien der zweiten Runde statt. Dabei hat vor allem Tatjana Maria eine schwere Aufgabe vor der Brust: Sie bekommt es mit Titelverteidigerin Coco Gauff zu tun. Außerdem trifft Zverev auf Alexandre Muller aus Frankreich und Niemeier auf Korpatsch-Bezwingerin Uchijima. Darüber hinaus starten am Mittwoch die Doppelkonkurrenzen bei den US Open 2024.

Frantzen/Jebens – Rojer/Krajicek (15) 7:6, 5:7, 4:6

Jule Niemeier – Moyuka Uchijima 6:4, 6:0

Alexander Zverev (4) – Alexandre Muller (WC) 6:4, 7:6, 6:1

Siegemund/Haddad Maia (12) – Gracheva/Kalashnikova 6:3, 6:2

Aryna Sabalenka (2) – Lucia Bronzetti 6:3, 6:1

Krawietz/Pütz (10) – Nedovyesov/Escobar 7:6, 6:4

Casper Ruud (8) – Gael Monfils 6:4, 6:2, 2:6, 7:6

Coco Gauff (3) – Tatjana Maria 6:4, 6:0

Taylor Fritz (12) – Matteo Berrettini 6:3, 7:6, 6:1

Novak Djokovic (2) – Laslo Djere 6:4, 6:4, 2:0 (Aufgabe Djere)

Sinner, Alcaraz & Swiatek am Dienstag gefordert

Am Montag waren bereits acht von insgesamt zehn Deutschen in New York im Einsatz. Die Bilanz ist ausbaufähig: Drei Siege und fünf Niederlagen stehen zu Buche. Am Dienstag steigen mit Daniel Altmaier und Eva Lys, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat, auch die letzten deutschen Profis ins Turnier ein. Darüber hinaus werden mit Jannik Sinner und Iga Swiatek die beiden Weltranglistenersten ihre Erstrunden-Partie bei den US Open bestreiten. Zudem sind Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Elena Rybakina im Einsatz.

Daniel Altmaier – Mariano Navone 6:1, 2:6, 4:6, 1:6

Iga Swiatek (1) – Kamilla Rakhimova 6:4, 7:6

Jelena Ostapenko (10) – Naomi Osaka (WC) 6:3, 6:2

Elena Rybakina (4) – Destanee Aiava (Q) 6:1, 7:6

Jannik Sinner (1) – Mackenzie McDonald 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Daniil Medvedev (5) – Dusan Lajovic 6:3, 3:6, 6:3, 6:1

Eva Lys (Q) – Marie Bouzkova 2:6, 6:1, 5:7

Mattia Bellucci (Q) – Stan Wawrinka (WC) 6:4, 7:6, 6:3

Emma Raducanu – Sofia Kenin 1:6, 6:3, 4:6

Jasmine Paolini (5) – Bianca Andreescu (WC) 6:7, 6:2, 6:4

Carlos Alcaraz (3) – Li Tu (Q) 6:2, 4:6, 6:3, 6:1

US Open Auftakt mit Zverev, Djokovic & Co.

Am Montag, den 26. August, starten die Hauptfeld-Partien der US Open. Bereits zu Beginn des ersten Spieltages kommt es zu einem deutschen Aufeinandertreffen: Alexander Zverev trifft auf Maximilian Marterer, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt ist. Darüber hinaus sind im Laufe des Abends sechs weitere Profis aus Deutschland im Einsatz. In der Nightsession steigen die beiden an Nummer zwei gesetzten Topstars Novak Djokovic und Aryna Sabalenka ins Turnier ein.

Alexander Zverev (4) – Maximilian Marterer 6:2, 6:7, 6:3, 6:2

Jule Niemeier – Dayana Yastremska (32) 6:4, 6:7, 6:4

Ben Shelton (13) – Dominic Thiem (WC) 6:4, 6:2, 6:2

Tatjana Maria – Solana Sierra 6:2, 6:3

Tamara Korpatsch – Moyuka Uchijima 6:3, 3:6, 4:6

Laura Siegemund – Maya Joint (Q) 4:6, 5:7

Coco Gauff (3) – Varvara Gracheva 6:2, 6:0

Dominik Koepfer – Alexander Shevchenko 3:6, 5:7, 7:5, 2:6

Jan-Lennard Struff – Laslo Djere 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 2:6

Novak Djokovic (2) – Radu Albot (Q) 6:2, 6:2, 6:4

Aryna Sabalenka (2) – Priscilla Hon (Q) 6:3, 6:3