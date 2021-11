Zverev beim Saisonfinale in einer Gruppe mit Titelverteidiger Medwedew

Köln (SID) – Olympiasieger Alexander Zverev geht Top-Favorit Novak Djokovic in der Vorrunde der ATP Finals in Turin (ab 14. November) aus dem Weg. Das ergab die Auslosung zum letzten Höhepunkt der Tennissaison am Donnerstagabend. Zverev trifft in der Roten Gruppe auf Titelverteidiger Daniil Medwedew (Russland), Wimbledonfinalist Matteo Berrettini (Italien) und Debütant Hubert Hurkacz (Polen).

Der Weltranglistenerste Djokovic (Serbien), der das Saisonfinale bereits fünfmal gewonnen hat und am Sonntag auch die Generalprobe beim Masters in Paris für sich entschied, bekommt es in der Grünen Gruppe mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Andrej Rublew (Russland) und Casper Ruud (Norwegen) zu tun.

Nach zwölf Jahren in London findet das Turnier der acht besten Spieler des Jahres erstmals in Turin statt. Zverev hatte 2018 mit einem Finalsieg über Djokovic triumphiert, im vergangenen Jahr setzte sich Medwedew durch.