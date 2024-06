Zverev erreicht Viertelfinale der French Open

Alexander Zverev steht zum vierten Mal in Serie im Viertelfinale der French Open. Der 27 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg setzte sich in der Nacht zum Dienstag mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den sechs Jahre jüngeren Dänen Holger Rune durch. Zverev trifft in der Runde der letzten Acht nun auf den Australier Alex de Minaur.

Zverev ging als leichter Favorit in die Partie der Night Session auf dem Court Philippe Chatrier. In den vergangenen drei Jahres hatte er stets das Halbfinale erreicht. Gegen Rune musste der Weltranglistenvierte über 4:11 Stunden Spielzeit wie schon beim Fünfsatzerfolg gegen Tallon Griekspoor körperlich an die Grenzen gehen.

Dank großer Nehmerqualitäten und mentaler Stärke geht es weiter im Turnier für die deutsche Nummer eins, die in der ersten Runde den 14-maligen Turniersieger Rafael Nadal besiegt hatte. Für den Einzug ins Halbfinale wird Zverev erneut eine Topleistung brauchen. De Minaur präsentierte sich bei seinem 4:6, 6:2, 6:1, 6:3-Sieg gegen den ehemaligen US-Open-Champion Daniil Medwedew in starker Form.