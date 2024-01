Zverev-Viertelfinale beschert Eurosport gute TV-Quote

Der überragende Auftritt von Alexander Zverev im Viertelfinale der Australian Open hat Eurosport eine gute Quote beschert. Durchschnittlich 528.000 Zuschauer sahen am Mittwoch den Vier-Satz-Sieg des Hamburgers gegen den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz bei Eurosport 1 im Free-TV. Der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. In der Spitze schauten 716.000 Menschen dem Spielgeschehen zu.

Am Freitag kämpft Zverev ab 9.30 Uhr gegen den Russen Daniil Medvedev um den Einzug ins Finale von Melbourne. Auch hier überträgt Eurosport 1 im FreeTV. Matthias Stach und Boris Becker begleiten die Partie als Kommentatoren. Im Online-Stream „Discovery+“ kann man das Match auch ohne Werbeunterbrechung sehen. Außedem hat man dort die Möglichkeit, über die Sprachauswahl den englischen Kommentar mit Nick Kyrgios einzustellen.