French Open: Zverev ohne Probleme

Alexander Zverev hat ohne große Probleme die dritte Runde der French Open erreicht. Der 27-jährige Hamburger setzte sich am Donnerstag in Paris mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 gegen den Belgier David Goffin durch. Damit gelang ihm sein achter Sieg in Serie.

Zuletzt war der deutsche Topspieler beim Masters-Turnier in Rom erfolgreich und holte den Titel. In Paris trifft er nun auf Luciano Darderi aus Italien oder Tallon Griekspoor aus den Niederlanden. In beiden Fällen geht Zverev erneut als Favorit ins Rennen. Bereits am Montag hatte er in der ersten Runde in drei Sätzen den 14-maligen Turniersieger Rafael Nadal ausgeschaltet.

Zverev spielte auf dem überdachten Court Suzanne Lenglen. Die Partien auf den Außenplätzen mussten erneut wegen Regens lange unterbrochen werden. Dazu gehörten auch die Matches von Maximilian Marterer (Nürnberg) und Qualifikant Henri Squire (Duisburg).