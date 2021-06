Zverev zieht ins Viertelfinale der French Open ein

Paris (SID) – Alexander Zverev steht im Viertelfinale der French Open. Die deutsche Nummer eins setzte sich am späten Sonntagabend in der Nightsession von Paris mit 6:4, 6:1, 6:1 gegen den Japaner Kei Nishikori durch und ist nach Boris Becker der zweite deutsche Profi, der seit Beginn der Open Era 1968 mindestens dreimal in seiner Karriere die Runde der letzten Acht in Roland Garros erreicht hat.

Zverev war bereits 2018 und 2019 ins Viertelfinale eingezogen, weiter kam er bei dem Sandplatzklassiker noch nie. Sein nächster Gegner ist der ungesetzte Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Gegen Nishikori zeigte Zverev eine rundum gelungene, hoch fokussierte Vorstellung.

Am Montag (ca. 13 Uhr/Eurosport) hat Jan-Lennard Struff (Warstein) die Chance, nachzuziehen. Die 31 Jahre alte deutsche Nummer zwei trifft auf den an Position zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman, der Philipp Kohlschreiber (Augsburg) in der dritten Runde besiegt hatte. Auch Dominik Koepfer (Furtwangen) hatte den Sprung ins Achtelfinale durch eine Niederlage gegen Roger Federer verpasst.