Gewinnspiel: 2 Tickets + Backstage-Tour für ATP-Turnier in Hamburg

Vom 17. bis 24. Mai findet das ATP-Turnier Hamburg statt. Wir verlosen 2 Tickets inklusive Backstage-Tour für das Event am Rothenbaum.

Seit vergangenem Jahr veranstaltet die Agentur Tennium das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum. Man warb mit dem Motto: „Der Beginn einer neuen Ära“. In diesem Jahr findet das traditionsreichste Tennisturnier in Deutschland zum ersten Mal seit 2008 wieder im Mai statt – vor dem Grand-Slam-Turnier von Roland Garros.

Das erwartet euch beim ATP-Turnier in Hamburg

Das ATP-Turnier gibt es seit dem Jahr 1892. Das macht es zu einem der ältesten jährlich ausgetragenen Tennisturniere der Welt. Die komplette Meldeliste steht vier Wochen vor Turnierbeginn fest. Vom 17. bis 24. Mai wird auf den Sandplätzen am Hamburger Rothenbaum gespielt. Fix zugesagt haben bereits der Weltranglistenerste Jannik Sinner, der Hamburg-Sieger von 2020, Andrey Rublev, sowie Stefanos Tsitsipas und Holger Rune. Hinzukommen noch Gael Monfils und Jan-Lennard Struff, die frühzeitig ihren Start bestätigt haben. Sollte Sinner bis zum Turnierbeginn in Hamburg weiterhin die Führung in der Weltrangliste haben, spielt erstmals seit 2008 (Roger Federer) eine amtierende Nummer eins am Rothenbaum.

Was kann ich gewinnen?

Das ATP-Turnier in Hamburg verlost in Kooperation mit dem tennis MAGAZIN

2 Tickets für das Turnier inklusive Backstage-Führung (Players Center, Pressekonferenz, Pressebereich etc.)

Der genaue Termin (zwischen dem 17. bis 21. Mai) wird in Absprache mit dem Turnier vorgenommen

ATP-Turnier in Hamburg: Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen?

Die Teilnahme ist ganz einfach: