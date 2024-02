Sportler, Metzger, Lehrer: Die Jobs der Profi-Eltern – Teil 2

Die Eltern als aktive Unterstützer der Tennisprofis – sie spielen eine tragende Rolle in der Karriere der Stars. tennis MAGAZIN hat analysiert: Welche Jobs haben Mutter und Vater der Profis? Im zweiten Teil der Reihe: Die Jobs der Profi-Eltern von Spielern wie Casper Ruud oder Ben Shelton.

Casper Ruud

Der dreimalige Grand Slam-Finalist wurde vor allem durch seinen Vater Christian Ruud gefördert. Dieser war selbst Tennisprofi und erreichte im Jahr 1995 Platz 39 der Weltrangliste. Mittlerweile ist er als Trainer seines Sohnes aktiv. Über seine Frau Lele Ruud sind keine Informationen bekannt.

Der Bulgare wuchs wie viele andere Spieler in einer Sportfamilie auf. In der Vergangenheit war seine Mutter Maria Dimitrov Volleyballspielerin. Darüber hinaus arbeitete sie als Sportlehrerin. Sein Vater Dimitar Dimitrov ist ein professioneller Tennistrainer, der Dimitrov in Jugendzeiten trainierte.

Jill MacMillan, die Mutter von Tommy Paul, spielte während des Studiums Tennis und war die erste Trainerin ihres Sohnes. Mittlerweile arbeitet sie als Audiologin. Zusammen mit seiner Frau unterstütze Pauls Vater Kevin Paul seinen Sohn auf dem Weg zur Profitenniskarriere.

Die Eltern des US-Amerikaners sind in den 90er-Jahren vor dem Bürgerkrieg in ihrer afrikanischen Heimat geflohen. Sein Vater Constant Tiafoe war als Bauarbeiter am Junior National Tennis Center aktiv. Aufgrund seines großen Engagements wurde er zum Verwalter des Zentrums befördert. Tiafoes Mutter Alphina Kamara arbeitete als Krankenschwester und verdiente mit Nebenjobs nötiges Geld für die Familie.

Ben Shelton

Der Shootingstar füllt die Fußstapfen seines Vaters mit Erfolg. Bryan Shelton war ebenfalls Tennisprofi. Seine höchste Weltranglistenposition war Platz 55. Nach seiner Karriere blieb er dem Tennissport verbunden und war als Trainer aktiv. Inzwischen konzentriert er sich vollständig auf die Karriere seines Sohnes. Lisa Witsken Shelton spielte in jungen Jahren ebenfalls Tennis, ehe sie den Beruf der Immobilienmaklerin ausübte.

Karen Khachanovs Vater Abgar Khachanov, der Armenier ist, spielte eine Zeit lang Volleyball. Dieses Hobby ließ er allerdings ruhen, um sich seinem Medizinstudium zu widmen. Seine russische Mutter Natalia Khachanov war wie ihr Mann in der Medizin tätig.

Die Familie, die in Metz ansässig ist, betreibt eine eigene Metzgerei. Humberts Vater Eric Humbert ist der Besitzer. Humbert entdeckte seine Begeisterung für Tennis, als er seinem Vater beim Spielen zugesehen hatte. Seine Mutter Anne Humbert ist Mitarbeiterin in der Familienmetzgerei.

Der Franzose hat die Begeisterung für Sport bereits früh von seinem Vater übernommen. Florent Mannarino spielte selbst Tennis und ist ein professioneller Trainer für persönliche Entwicklung. Darüber hinaus ist er als Tennistrainer aktiv. Seine Frau Annie Mannarino arbeitet als Lehrerin.

Genau wie bei Karen Khachanov waren beide Elternteile von Cameron Norrie im gleichen Beruf tätig. Sowohl sein Vater David Norrie als auch seine Mutter Helen Norrie waren in der Mikrobiologie aktiv.

Die Eltern von Platz 12-20 der Weltrangliste in der Übersicht:

Spieler Vater + Mutter Beruf Casper Ruud Christian Ruud ehemaliger Tennisprofi, Tennistrainer Lele Ruud Grigor Dimitrov Dimitar Dimitrov Tennistrainer Maria Dimitrov ehemalige Volleyballspielerin, Sportlehrerin Tommy Paul Kevin Paul Jill MacMillan Tennistrainerin, Audiologin Frances Tiafoe Constant Tiafoe Bauarbeiter, später Verwalter des Junior Tennis Centers Alphina Kamara Krankenschwester Ben Shelton Bryan Shelton ehemaliger Tennisprofi, Tennistrainer Lisa Witsken Shelton ehemalige Tennisspielerin, Immobilienmaklerin Karen Khachanov Abgar Khachanov hat Medizin studiert Natalia Khachanov hat Medizin studiert Ugo Humbert Eric Humbert Besitzer einer Metzgerei Anne Humbert arbeitet in der Metzgerei ihres Mannes Adrian Mannarino Florent Mannarino ehemaliger Tennisspieler, Tennistrainer Annie Mannarino Lehrerin Cameron Norrie David Norrie Mikrobiologe Helen Norrie Mikrobiologin

Interessanter Fakt über die Eltern der Top-100 Tennisspieler:

15 Stars spielen weder unter der Nation der Mutter noch unter der des Vaters.