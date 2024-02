Die Top-Ten-Profis in den Fußstapfen der Eltern – Teil 1

Die Eltern als aktive Unterstützer der Tennisprofis – sie spielen eine tragende Rolle in der Karriere der Stars. tennis MAGAZIN hat analysiert: Welche Jobs haben Mutter und Vater der Profis? Im ersten Teil der Reihe: die Berufe der Eltern von den Top-10 der ATP-Weltrangliste.

Der „Djoker“ ist bereits in jungen Jahren mit Sport in Berührung gekommen. Sein Vater Srdjan Djokovic war ein professioneller Skifahrer und arbeitete danach als Skilehrer. Über diesen Job lernte er seine Frau Dijana Djokovic kennen, die ebenfalls als Skilehrerin arbeitete. Trotz der elterlichen Voraussetzungen widmete sich Djokovic früh einer anderen Sportart: dem Tennissport. Mittlerweile führen seine Eltern gemeinsam ein Pizza-Restaurant. Zudem ist Srdjan Besitzer eines Sportgeschäfts.

Der Spanier Carlos Alcaraz ist als Sohn von Carlos Alcaraz Gonzales und Virginia Garfia Escandon in Murcia zur Welt gekommen, wo er heute noch lebt. Sein Vater war ebenfalls ein professioneller Tennisspieler. Im Gegensatz zu seinem Sohn, schaffte es Carlos Alcaraz Sr. nur knapp unter die 1000er-Marke der Weltrangliste. Nach seiner Karriere war er als Direktor einer Tennisakademie in Murcia tätig. Virginia, die weniger sportverbunden war als ihr Mann, arbeitete als Verkäuferin bei Ikea.

Ähnlich wie Novak Djokovic kam der Südtiroler früh mit dem Skisport in Verbindung. Sein Vater Johann Sinner hatte eine Leidenschaft für das Skifahren und gab diese an seinen Sohn weiter, der sich jedoch als 13-Jähriger endgültig auf Tennis fokussierte. Johann Sinner ist der Chef eines Restaurants, in dem Janniks Mutter Siglinde Sinner als Kellnerin arbeitete. Die Familie Sinner vermietet in ihrem Heimatort Sexten auch Ferienwohnungen.

In seiner Kindheit wurde Medvedev häufig von seinen Eltern zu unterschiedlichen Aktivitäten mitgenommen. Während eines Schwimmkurses entdeckte seine Mutter Olga Medvedeva ein Tennis-Plakat und meldete ihren Sohn für eine Trainingsstunde an. Medvedevs hoher Bildungsgrad ist auf seinen Vater zurückzuführen. Sergey Medvedev war ein Computertechniker und Geschäftsmann in der Verkaufsbranche. Er bestand darauf, dass sein Sohn sich stetig weiterbildete.

Der Russe Andrey Rublev wurde bereits früh von seiner Mutter Marina Marenko trainiert, die als Tennistrainerin arbeitete. Mit seinem Vater teilt Rublev nicht nur den Namen. Andrey Rublev Sr. war ein russischer Profiboxer, der mit seinem Sohn regelmäßig im Fitnessstudio trainierte und den Kampfgeist in ihm weckte. Nach der Boxkarriere arbeitete sein Vater als Restaurantmanager.

In der Familie Zverev dreht sich fast alles um Tennis. Sowohl sein Bruder Mischa als auch seine Eltern waren professionelle Tennisspieler. Sein Vater Alexander Mlkhailovich Zverev, der sein Trainer ist, vertrat die Sowjetunion beim Davis Cup 1979. Außerdem nahm er an den Australien Open, den French Open und in Wimbledon teil, wo er jedoch keinen Sieg einfahren konnte. Seine höchste Weltranglistenposition war Platz 175. Zverevs Mutter Irina Zverev, die wie ihr Mann russisch ist, erreichte fünf Finals auf der ITF-Tour. Dabei traf sie unter anderem auf Julia Apostoli Tsitsipas – die Mutter von Stefanos Tsitsipas. Darüber hinaus ist sie ebenfalls Tennistrainerin.

Die Eltern des jungen Dänen sind beide in der Unternehmensbranche aktiv. Aneke Rune ist neben ihrer stetigen Unterstützung für Holger als CEO und Gründerin von Waterpoint und Minicooler bekannt. Dabei handelt es sich um einen Komplettanbieter für Trinkwassersysteme. Zudem war sie bis vor kurzem für das Management ihres Sohnes verantwortlich. Ihr Mann Anders Nodskov ist der CEO und Gründer vom Jachtverleih YachtZap.

👩‍👦🇩🇰 Holger Rune’s mother Aneke is to attend fewer of his tournament:

“It’s a bit random. She’s going to be there at some tournaments and not be there (at others).

She is still on the phone a lot, and we talk both before games and after games. So she is a huge part of my team… pic.twitter.com/HHcWgxAwfI

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 16, 2024