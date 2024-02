Damit verdienen die Eltern der Profis ihr Geld – Teil 3

Die Eltern als aktive Unterstützer der Tennisprofis – sie spielen eine tragende Rolle in der Karriere der Stars. tennis MAGAZIN hat analysiert: Welche Jobs haben Mutter und Vater der Profis? Im letzten Teil der Reihe: die Jobs der Eltern von den Stars außerhalb der Top 20. Mit dabei: Rafael Nadal, Nick Kyrgios und Andy Murray.

Rafael Nadal

Der 22-fache Grand Slam-Champion ist der Sohn von Sebastian Nadal und Ana Maria Parera Femenias. Sein Vater ist ein Geschäftsmann, der eine Versicherungsfirma, eine Glas- und Fenstergesellschaft sowie ein Restaurant besitzt. Nadals Mutter war als Parfümhändlerin ebenfalls in der Geschäftsbranche tätig. Nach der Geburt ihres Sohnes kümmerte sie sich als Hausfrau um die Familie.

Andy Murray

Die Verbindung zum Tennis ist bei Andy Murray auf die Mutter zurückzuführen. Judy Murray betreute in ihrem Beruf als Tennistrainerin unter anderem ihre beiden Söhne Jamie Murray und Andy Murray. Darüber hinaus ist sie die Treuhänderin der Judy Murray Foundation, die das Ziel verfolgt, Tennis auf ländliche und benachteiligte Gebiete Schottlands auszuweiten. Vater William Murray ist als Regionalmanager der schottischen Zeitungshändlerkette RS McColl tätig.

Der US-Amerikaner hat die Begabung für den Tennissport von seinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater Petr Korda gewann während seiner Profikarriere sowohl im Einzel als auch im Doppel zehn Titel. Sein größter Erfolg im Einzel war der Sieg bei den Australien Open 1998. Im gleichen Jahr erreichte er Platz 2 der Weltrangliste. Kordas Mutter Regina Rajchrtova spielte ebenfalls auf professioneller Ebene Tennis und war 1991 die Nummer 26 der Welt. Beide stammen aus Tschechien.

Die Eltern des Warsteiners haben eine enge Verbindung zum Tennis. Dieter und Martina Struff arbeiten beide als Tennistrainer. Zusammen trainierten sie unter anderem ihren Sohn und motivierten ihn auf seinem Weg zur Profikarriere.

Nick Kyrgios

Der in Australien geborene Nick Kyrgios ist der Sohn eines griechischen Vaters und einer malaysischen Mutter. Giorgios Kyrgios ist ein selbstständiger Maler, der in der Vergangenheit Tennis gespielt hat. Norlaila Kyrgios wurde als Prinzessin des malaysischen Bundesstates Pahang geboren. Nachdem sie nach Australien gezogen war, arbeitete sie als Computertechnikerin.

Der Vater des Franzosen, Rufin Monfils, war ein professioneller Fußballspieler, der mittlerweile in einer Telekommunikationsfirma arbeitet. Seine Mutter Sylvette Cartesse ist eine Krankenpflegerin und stammt von der französischen Karibikinsel Martinique.

Die Eltern des Schweizers sind beide in der Landwirtschaft aktiv. Darüber hinaus arbeitet sein Vater Wolfram Wawrinka, der aus Deutschland kommt, als Sozialarbeiter. Seine Mutter Isabelle Wawrinka, die Schweizerin ist, ist nebenbei als Erzieherin tätig.

Der Kanadier wurde von seinem Vater zum Tennissport geführt. Der aus Togo stammende Sam Aliassime ist von Beruf Tennistrainer und übernahm 2018 eine Tennisakademie, die mittlerweile nach ihm benannt ist. Mutter Marie Auger arbeitet als Lehrerin.

Wie bei Felix Auger-Aliassime ist auch der Vater von Dominic Thiem ein Tennistrainer. Wolfgang Thiem coacht an der Günter Bresnik Tennis Akademie und hat immer großen Wert darauf gelegt, dass sein Sohn sich im Tennis weiterentwickelt und von den Besten lernt. Seine Mutter Karin Thiem hat ihren Sohn frühzeitig mit verschiedenen Sportarten wie Ski oder eben Tennis vertraut gemacht.

Der Italiener ist ein weiteres Beispiel für einen Spieler, der in einer Tennisfamilie aufgewachsen ist. Sein Vater Luca Berrettini war ebenfalls Tennisprofi und spielt inzwischen Padel Tennis. Seine Mutter Claudia Bigo spielte in der Vergangenheit in einem Tennisclub. Außerdem waren bereits die Großeltern von Matteo Berrettini Tennisspieler.

Die Eltern von Stars außerhalb der Top-20 in der Übersicht:

Interessanter Fakt über die Eltern der Top 100 Tennisspieler:

Bei 20 Spielern üben der Vater und die Mutter den gleichen Beruf aus.