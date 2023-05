Paris: Otte scheitert in Runde eins

Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Kölner verlor mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7) gegen den Russen Alexander Shevshenko. Damit verpasste Otte es, zum zweiten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde von Roland Garros einzuziehen.

Im Duell mit dem Grand-Slam-Debütanten fand Otte nie wirklich zu seinem Spiel und musste sich trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens geschlagen geben. Der 29-Jährige hatte zuletzt 2019 in Roland Garros die erste Runde überstanden. Im Jahr 2023 läuft der Kölner bislang seiner Form nach. Bei den ATP-Masters in Monte Carlo und Madrid war für ihn ebenfalls früh Schluss gewesen.

Am Montag sind aus deutscher Sicht Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier am Start. Auch Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam bestreiten ihre ersten Matches am Montag. Alexander Zverev und Yannick Hanfmann sind am Dienstag im Einsatz.