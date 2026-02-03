Deutschland gegen Peru: Alle Infos zur Davis-Cup-Partie

Deutschland und Peru treffen im Davis Cup am 6./7. Februar in Düsseldorf aufeinander. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Begegnung.

Davis Cup Deutschland gegen Peru: Termin und Austragungsort

Deutschland empfängt Peru am 6. und 7. Februar (Freitag und Samstag) in Düsseldorf, im Castello. Das Team von Michael Kohlmann spielt in diesem Heimspiel vor rund 3.300 Zuschauern auf einem Hartplatz. Es ist das erste Duell überhaupt im Davis Cup zwischen Deutschland und Peru.

Davis Cup Deutschland gegen Peru: Aufstellung der Teams

Der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann empfängt die Peruaner in der ersten Qualifikationsrunde mit einer Mannschaft bestehend aus Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Topdoppel Tim Pütz und Kevin Krawietz, sowie Justin Engel als fünften Spieler. Es ist damit die gleiche Aufstellung wie beim Auswärtssieg in Japan im September 2025, als Justin Engel, damals 17 Jahre, sein Debüt im Davis Cup feierte. Alexander Zverev ist in Düsseldorf nicht mit dabei. Er pausiert nach den Australian Open.

Ihnen gegenüber stehen Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas und Doppelspezialist Arklon Huertas del Pino, angeführt vom Kapitän Luis Horna. ,,Perus Topspieler Ignacio Buse ist ein junger Spieler mit viel Qualität, der sein großes Potenzial in dieser Saison gezeigt hat. Wir werden uns gut vorbereiten und freuen uns auf einen starken Start in die Saison 2026“, sagt Kohlmann.

Davis Cup Deutschland gegen Peru: Der Spielplan

Das erste Einzel-Match wird am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr ausgetragen, anschließend folgt das zweite Einzel. Am Samstag geht es schon um 13:00 Uhr los, beginnend mit dem Doppel. Im Anschluss daran werden die zwei weiteren Einzel gespielt. Alle fünf Partien werden über zwei Gewinnsätze ausgetragen, für den Sieg einer Partie gibt es einen Punkt. Die Nation, die als Erstes drei Punkte hat, gewinnt das Länderspiel.

Davis Cup Deutschland gegen Peru: Das Format

Vor den Davis Cup Finals (24. bis 29. November) gibt es wieder zwei Qualifikationsrunden. Anfang Februar gehen insgesamt 26 Nationen an den Start. Die siegreichen Länderteams qualifizieren sich damit für die zweite Runde, welche anschließend vom 18. bis 20. September stattfindet. Gewinnt Deutschland gegen Peru, trifft das Team entweder auf Kroatien oder Dänemark. Gegen Kroatien wäre es ein Heimspiel, gegen Dänemark ein Auswärtsspiel.

Four days to go to… 26 nations will play for 13 spots in September’s Qualifiers 2nd Round. #DavisCup pic.twitter.com/oO8IhLGM6n — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2026

Davis Cup Deutschland gegen Peru: TV/Streaming

Die Begegnung zwischen Deutschland und Peru wird auf tennis.de im kostenlosen Livestream übertragen.