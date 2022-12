Die Highlights der tennis MAGAZIN-Redaktion 2022

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zu diesem Anlass hat die tennis MAGAZIN-Redaktion ihre Jahres-Highlights zusammengestellt. Welches Cover hat Ihnen besonders gut gefallen? Und welche Story haben Sie besonders gerne gelesen?

Christian Albrecht Barschel

Mein Redaktions-Highlight 2022 war der launige Tag mit dem deutschen Davis-Cup-Team, bei dem man die Jungs von ihrer ganz privaten Seite kennenlernen konnte. Ganz oben steht auch mein Besuch in Wimbledon. Halbfinalistin Tatjana Maria. Wer hätte das gedacht?!

Das Cover, das mir am besten gefallen hat, war Serena Williams in Ausgabe 10/2022.

Tim Böseler

Mein „Thema“ des Jahres war die Reportage über die Flutkatastrophe an der Ahr. Im Frühjahr hatte ich dazu den SV Altenahr besucht und selbst gesehen, wie der Wiederaufbau nach der Flut voranschreitet. Was mir ebenfalls in prägender Erinnerung geblieben ist: die Story WTA vs. China.

Besonders gut hat mir tennis MAGAZIN-Ausgabe 04/2022 dem Themenschwerpunkt „Serve-and-Volley“ gefallen.

Selin Merve Demir

Auch wenn meine Berührungspunkte mit der Tenniswelt nicht ganz so groß sind, wie die der Redakteure, hatte ich viel Spaß beim Layout der verschiedenen Storys. Wo ich mich 2022 richtig austoben konnte: die Titel-Story in Ausgabe 06/2022 über Boris Becker und das Porträt von Oscar Otte in Ausgabe 07/2022.

Besonders ansprechend fand ich das Kyrgios-Cover. Das Action-Foto in Kombination mit der neongrünen Farbe und der Zeile „Rebell“ ist meiner Meinung nach sehr gelungen.

Franziska Brülls

Für mich das Interview mit John McEnroe, in dem er über seine Erinnerungen an Wimbledon und die besten Nachwuchsspieler gesprochen hat, ein echtes Highlight. Ebenfalls besonders war das Treffen mit der deutschen Davis Cup-Mannschaft, bei dem Zverev & Co. einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert haben.

Mir hat das Cover mit der deutschen Davis Cup-Mannschaft am besten gefallen, bestimmt weil der Termin wirklich entspannt und lustig war.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von tennis MAGAZIN 🎾 (@tennismagazin)