Die zehn Tennisspielerinnen mit dem höchsten Preisgeld in 2024

Mit dem Billie Jean King Cup Finals ist das letzte große Damen-Turnier im Jahr 2024 gespielt. Infolgedessen hat tennis MAGAZIN die zehn Spielerinnen mit dem höchsten Preisgeld im Jahr 2024 unter die Lupe genommen.

Sabalenka auch im Preisgeld die Nummer eins

Zum ersten Mal in ihrer Karriere beendet Aryna Sabalenka eine Tennis-Saison als Nummer eins der Weltrangliste. In Sachen Preisgeld steht die Weißrussin ebenfalls an der Spitze. Insgesamt spielte sie im Jahr 2024 rund 9,7 Millionen US-Dollar ein. Davon verdiente sie knapp sechs Millionen US-Dollar durch ihre Titel bei den Australian Open und den US Open.

An Position zwei steht anders als in der Weltrangliste Coco Gauff. Grund dafür ist in erster Linie das Rekordpreisgeld in Höhe von fast fünf Millionen US-Dollar bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien, wo Gauff den Titel holte. Darüber hinaus gewann die US-Amerikanerin das Masters in Peking. Auf Grand-Slam-Ebene erreichte sie im Jahr 2024 zwei Halbfinals. Über die gesamte Saison verdiente Coco Gauff auf der Tour rund 9,35 Millionen US-Dollar.

Das Spitzentrio in Sachen Preisgeld wird von Iga Swiatek komplettiert. Die Polin dominierte vor allem in der ersten Saisonhälfte. Dabei feierte sie unter anderem vier Masters-Titel sowie den Gewinn der French Open. Allerdings schied sie sowohl bei den Australian Open als auch in Wimbledon bereits in Runde drei aus. Bei den WTA-Finals scheiterte sie in der Gruppenphase. Insgesamt spielte sie 2024 rund 8,5 Millionen US-Dollar ein.

Grand-Slam-Finalistinnen auf Platz vier bis sieben

Auf Position vier der Preisgeld-Rangliste steht die Italienerin Jasmine Paolini. Mit ihrem Land gewann sie zuletzt den Billie Jean King Cup. Darüber hinaus war sie im Februar beim Masters in Dubai erfolgreich. Ihre beste Saisonphase hatte sie allerdings im Frühsommer, als sie sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon das Finale erreichte. Dadurch kommt sie auf ein Gesamt-Preisgeld von rund 5,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

Auch Qinwen Zheng stand 2024 in einem Grand-Slam-Finale. Bei den Australian Open, wo sie das Endspiel gegen Aryna Sabalenka verlor, spielte sie sich in die Top-10 der Weltrangliste. Ihren größten Erfolg feierte sie durch den Gewinn der Olympischen Spiele in Paris. Über die komplette Saison erspielte sie sich ein Preisgeld in Höhe von rund 5,5 Millionen US-Dollar.

Platz sechs des Preisgeld-Rankings belegt mit Barbora Krejcikova die Wimbledon-Siegerin. Durch ihren Triumph auf dem heiligen Rasen kassierte die Tschechin rund 3,5 Millionen US-Dollar. Zudem stand sie bei den WTA-Finals im Halbfinale, womit Krejcikova im Jahr 2024 auf ein Preisgeld in Höhe von rund 4,8 Millionen US-Dollar kommt.

Die letzte Grand-Slam-Finalistin aus 2024 in dieser Liste ist Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin stand bei den US Open im Endspiel. Kurz zuvor gewann sie beim Masters-Double-Header die National Bank Open in Kanada und erreichte das Finale in Cincinnati. Insgesamt spielte sie dieses Jahr rund 4,2 Millionen US-Dollar ein.

Überraschung auf Platz neun

Position acht im Preisgeld-Ranking belegt Elena Rybakina. Die Kasachin hatte im Jahr 2024 mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, weshalb zwischenzeitig sogar Gerüchte über ein Karriereende kursierten. Von Januar bis April gewann Rybakina vier 500er-Turniere und stand in zwei Masters-Endspielen. Zudem erreichte sie das Halbfinale in Wimbledon. Schlussendlich stehen 2024 Preisgeld-Einnahmen in Höhe von rund 3,9 Millionen US-Dollar zu Buche.

Platz neun in diesem Ranking ist mit Elise Mertens durchaus überraschend, da sie in der Einzel-Weltrangliste die Nummer 34 ist. Allerdings steht sie in den Top-10 der Doppel-Weltrangliste. Sie gewann unter anderem die Australian Open und das Masters in Indian Wells im Doppel. So kommt sie allein in der Doppelkonkurrenz auf ein Preisgeld von rund 1,6 Millionen US-Dollar. Zusammen mit dem Einzel spielte Mertens ein Gesamt-Preisgeld von knapp 2,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 ein.

Komplettiert wird die Top-10 von Emma Navarro. Die US-Amerikanerin überzeugte vor allem durch ihren Halbfinal-Einzug bei den US Open. Außerdem stand sie im Wimbledon-Viertelfinale. Durch ihre konstanten Leistungen brachte sie es 2024 auf rund 2,75 Millionen US-Dollar Preisgeld.

WTA: Die Top-10 der Preisgeld-Rangliste 2024 in der Übersicht