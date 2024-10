Ewige Preisgeldrangliste: Zverev bereits in den Top 5

Alexander Zverev hat in der ewigen Preisgeldrangliste Pete Sampras überholt und steht derzeit auf Platz fünf.

Einen Grand-Slam-Titel hat Alexander Zverev zwar noch nicht gewonnen, dennoch steht er in einer Liste vor zahlreichen mehrfachen Grand-Slam-Siegern. In der ewigen Preisgeldrangliste hat sich der Deutsche inzwischen auf Platz fünf vorgeschoben und den 14-maligen Grand-Slam-Sieger Pete Sampras überholt. Sampras erspielte in seiner Karriere 43.280.489 US-Dollar.

Zverev kommt derzeit (Stand 7. Oktober 2024) auf 44.836.889 US-Dollar Preisgeld. Nur die „Big Four“ um Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray stehen in der ewigen Preisgeldrangliste vor Zverev. Ganz vorne mit weitem Abstand rangiert Djokovic mit 184.480.269 US-Dollar. Um Murray, der auf Platz vier liegt, in Sachen Preisgeld zu überholen, hat Zverev noch eine lange Wegstrecke vor sich. Murray erspielte sich ein Karriere-Preisgeld von 64.687.542 US-Dollar.

Dass Zverev in der ewigen Preisgeldrangliste ohne Grand-Slam-Titel so weit vorne liegt, hängt mit den stark gestiegenen Preisgeldern in den letzten Jahren zusammen. Zum Vergleich: Boris Becker kommt trotz sechs Grand-Slam-Titel „nur“ auf 25.080.956 US-Dollar. Bei den Damen ist die beste Deutsche Angelique Kerber auf Platz acht mit 32.519.180 US-Dollar. Steffi Graf liegt mit 21.895.277 US-Dollar auf Platz 21. Serena Williams führt die Rangliste bei den Damen mit 94.816.730 US-Dollar an.