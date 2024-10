Ultimate Tennis Showdown: Alles zu Spielern, Preisgeld, Modus & Tickets

Vom 18. bis zum 20. Oktober 2024 findet in Frankfurt am Main eine neue Ausgabe vom Ultimate Tennis Showdown statt. Hier findet ihr alle Infos zum Show-Event, das von Patrick Mouratoglou gegründet wurde: Spieler, Preisgeld, Regeln sowie Tickets & TV.

In welchem Modus wird beim Ultimate Tennis Showdown gespielt?

Das Tennis-Event wird in der Süwag Energie ARENA in Frankfurt ausgetragen. Die Ballsporthalle, die sich im Westen der Stadt befindet, bietet Platz für rund 5000 Zuschauer. Nach den Events in Oslo und New York, wo Andrey Rublev und Gael Monfils siegreich waren, ist es das dritte UTS-Turnier in 2024. Gespielt wird in zwei Vierergruppen, in denen am Freitag und am Samstag jeweils jeder gegen jeden antritt. Platz eins und zwei beider Gruppen ziehen in das Halbfinale ein, das genau wie das anschließende Finale am Sonntag ausgetragen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von UTS Tour (@u.t.s_tour)

Welche Spieler sind beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt dabei?

Eine Besonderheit, die den UTS ausmacht, ist die Tatsache, dass die Spieler unter einem Künstlernamen antreten und in der Halle nur mit diesem genannt werden.

Ursprünglich sollte auch Nick Kyrgios am Show-Event teilnehmen. Der Australier musste jedoch absagen, wodurch Denis Shapovalov in das Teilnehmerfeld gerückt ist. Darüber hinaus ersetzt Ugo Humbert Frances Tiafoe.

Der Spielplan beim Ultimate Tennis Showdown

Freitag, 18. Oktober

Alex de Minaur vs. Dominic Thiem (17:00 Uhr)

Ben Shelton vs. Jan-Lennard Struff (18:00 Uhr)

All Star Game (Alle Spieler) (19:00 Uhr)

Ugo Humbert vs. Denis Shapovalov (20:00 Uhr)

Lorenzo Musetti vs. Gael Monfils (21:00 Uhr)

Samstag, 19. Oktober

Alex de Minaur vs. Ugo Humbert (12:30 Uhr)

Ben Shelton vs. Lorenzo Musetti (13:30 Uhr)

Dominic Thiem vs. Denis Shapovalov (14:30 Uhr)

Gael Monfils vs. Jan-Lennard Struff (15:30 Uhr)

Alex de Minaur vs. Denis Shapovalov (18:00 Uhr)

Lorenzo Musetti vs. Jan-Lennard Struff (19:00 Uhr)

Ben Shelton vs. Gael Monfils (20:00 Uhr)

Ugo Humbert vs. Dominic Thiem (21:00 Uhr)

Sonntag, 20. Oktober

Halbfinale 1 (12:30 Uhr)

Halbfinale 2 (13:30 Uhr)

Finale (15:00 Uhr)

Ultimate Tennis Showdown: So hoch sind Preisgeld & Punkte

Beim UTS werden insgesamt rund 1.518.613 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger des Tennis-Turniers erhält voraussichtlich knapp 385.000 Euro. Darüber hinaus darf sich der Sieger des Events über die „Zeus Trophy“ freuen. In Frankfurt wird es keine Weltranglistenpunkte geben, weil es sich um ein Show-Turnier handelt. Allerdings können die Spieler Punkte für das UTS-Ranking sammeln. Außerdem qualifiziert sich der Sieger für das UTS Grand Final in London, das vom 6. bis zum 8. Dezember ausgetragen wird.

Die Punkte-Verteilung in der Übersicht

Runde Punkte Sieger 20 Finalist 15 Halbfinalist 11 Gruppenaus mit zwei Siegen 8 Gruppenaus mit einem Sieg 6 Gruppenaus ohne Sieg 4 All-Star-Game 1

Tickets für den Ultimate Tennis Showdown

Rund zehn Tage vor Turnierbeginn sind weiterhin Tickets für das Tennis-Turnier verfügbar. Je nach Session und Platzkategorie kosten die Tickets für eine Session zwischen 29 Euro und 159 Euro. Die genauen Ticketpreise sowie Tickets für das ganze Wochenende findet ihr hier.

Wo wird der Ultimate Tennis Showdown übertragen?

Das Tennis-Turnier wird auf Tennis Channel gezeigt. Um den Stream zu verfolgen, ist ein Abonnement in Höhe von 4,99 Euro pro Monat notwendig.

Die Ultimate Tennis Showdown-Regeln im Überblick

Matchformat

Das Match startet ohne Warm-up für die beiden Spieler. Ein Match besteht aus vier Vierteln mit acht Minuten Spielzeit. Das Match ist zu Ende, wenn ein Spieler drei Viertel gewonnen hat. Wenn ein Spieler die ersten drei Viertel gewonnen hat, wird das vierte Viertel nicht mehr gespielt. Es wird immer nach zwei gespielten Punkten der Aufschlag gewechselt. Die Spieler haben keinen zweiten Aufschlag. Verfehlt man den Aufschlag, ist es ein direkter Punktgewinn für den Gegner. Bei Netzaufschlag wird weitergespielt.

Viertelformat

Sind die acht Minuten Spielzeit vorbei, kommt es zu den Quarter Points. Bedeutet: Steht es nach acht Minuten 14:10, dann geht das Viertel nach Ablauf der Uhr so lange weiter, bis ein Spieler insgesamt 15 Punkte hat. Der Führende muss also bei den Quarter Points noch einen weiteren Punkt gewinnen, um das Viertel für sich zu entscheiden. Steht es nach Ablauf der Zeit Unentschieden, dann wird ein Entscheidungspunkt gespielt. Sollte die Zeit während eines Ballwechsels ablaufen, dann wird dieser zu Ende gespielt und daraufhin folgen dann die Quarter Points.

UTS: Sudden Death

Sollte es nach vier Vierteln 2:2 stehen, kommt es zu einem Sudden Death. Im Sudden Death wird nach jedem Punkt der Aufschlag gewechselt. Wer in den vier Vierteln davor insgesamt mehr Punkte gewonnen hat, entscheidet, ob er aufschlägt, returniert oder auf welcher Seite er spielen möchte. Der Aufschläger darf entscheiden, ob er von der Einstandsseite oder der Vorteilsseite servieren möchte. Wer zuerst zwei Punkte hintereinander gewinnt, ist der Sieger des Matches.

Shot Clock

Nach der Durchsage des Spielstands durch den Schiedsrichter hat der Aufschläger nur 15 Sekunden Zeit, seinen Aufschlag durchzuführen. Beim ersten Verstoß gibt es eine Verwarnung, bei jedem weiteren gibt es eine Punktstrafe. Für den Returnspieler gilt selbiges. Die Bälle werden einmal nach den ersten zwei Vierteln gewechselt.

Bonuskarte

Um das Match noch spannender zu gestalten, gibt es die Bonuskarte, die bei einem erfolgreichen Einsatz drei Punkte bringt. Jeder Spieler kann selbst entscheiden, wann er sie einsetzen möchte. In jedem Viertel steht ihm diese Bonuskarte einmal zur Verfügung. Er muss nur vor dem Punkt, dem Schiedsrichter anzeigen, dass er die Karte einsetzen möchte. Verliert er den Punkt, gibt es für den Gegner trotzdem nur einen Punkt. Die Bonuskarte muss innerhalb der acht Minuten eingesetzt werden. Sie kann nicht bei den Quarter Points oder im Sudden Death genutzt werden.

Coaching

Die Spieler dürfen ständig gecoacht werden. Die Trainer dürfen an der Spielerbank positioniert sein. Durch Mikrofone bei den Coaches können sämtliche Gespräche zwischen Spieler und Trainer mitgehört werden. Die Gespräche müssen auf Englisch geführt werden, sonst kommt es zu einer Punktstrafe.

Fan-Interaktion

Zwischen den Vierteln bekommen die Spieler Headsets aufgesetzt. Die Spieler können jegliche Dinge erzählen und beantworten die Fragen der Interviewer. Die Spieler dürfen während des Matches miteinander sprechen, nur während des Ballwechsels ist es nicht erlaubt. Die Fans dürfen sich auch während der Ballwechsel bewegen.