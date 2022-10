Finalsieg gegen Tsitsipas: Djokovic holt 90. Titel

Astana (SID) – Mit 6:3 und 6:4 siegte Novak Djokovic im Finale von Astana gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Damit hat der ehemalige Weltranglistenerste aus Serbien den 90. Turniersieg seiner Karriere gefeiert. Die Statistik der meisten Turniersiege führt Jimmy Connors 109 Triumphen an. Es folgen Roger Federer (Schweiz/103), Ivan Lendl (USA/94), Rafael Nadal (Spanien/92) und Djokovic.

Meiste Einzeltitel bei den Herren

Spieler Titel 1. Jimmy Connors 109 2. Roger Federer 103 3. Ivan Lendl 94 4. Rafael Nadal 92 5. Novak Djokovic 90 6. John McEnroe 77 7. Rod Laver 72 8. Björn Borg 66 9. Ilie Nastase 64 Pete Sampras 64

Deutlich mehr Einzeltitel als Connors gewann Martina Navratilova. Die gebürtige Tschechin sammelte in ihrer Karriere insgesamt 167 Trophäen ein und ist damit die unangefochtene Nummer eins vor Chris Evert (USA/154) und Steffi Graf (Brühl/107).

Meiste Einzeltitel bei den Damen

Spielerin Titel 1. Martina Navratilova 167 2. Chris Evert 154 3. Steffi Graf 107 4. Margaret Smith Court 92 5. Serena Williams 72 6. Evonne Goolagong 68 7. Billie Jean King 67 8. Lindsay Davenport 55 9. Monica Seles 53 10. Venus Williams 49

Zuvor hatte Djokovic in diesem Jahr bereits die Titel in Tel Aviv, Rom und Wimbledon gewonnen. Im Halbfinale von Astana/Kasachstan profitierte der 35-Jährige von der verletzungsbedingten Aufgabe des Weltranglistenfünften Daniil Medwedew. Tsitsipas erreichte das Endspiel durch ein 4:6, 6:4, 6:3 gegen Andrey Rublev. Der Kölner Oscar Otte war bereits in der ersten Runde gegen Marin Cilic aus Kroatien ausgeschieden.