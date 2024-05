Weltrangliste: So wird Sinner die Nummer eins

Viele Punkte trennen Novak Djokovic (#ATP 1) und Jannik Sinner (#ATP 2) nicht mehr in der Weltrangliste. Bei den French Open in Paris könnte Sinner den Serben auf Rang 1 ablösen.

Das Turnier in Rom hat etwas Bewegung in die Platzierungen der Herren-Weltrangliste gebracht. Da sowohl Jannik Sinner als auch Carlos Alcaraz, also die Nummer zwei und drei der Welt, verletzungsbedingt abgesagt hatten, war Novak Djokovic in einer optimalen Ausgangsposition. Denn seine aktuell größten Rivalen, die im Platz 1 streitig machen könnten, waren aus dem Spiel. Also hätte Djokovic seinen Vorsprung relativ einfach ausbauen können. Aber es kam anders.

Nachdem der Serbe in der dritten Runde an Alejandro Tabilo ausgeschieden ist, muss er ein paar Weltranglisten-Punkte abgeben. Denn 2023 schaffte er es immerhin bis ins Viertelfinale.

Die Konsequenz des Masters-Turniers in Rom wird sein, dass Jannik Sinner zu Beginn der French Open das Live-Ranking anführen wird (nicht die offizielle Weltrangliste!). Er wird dann knapp 900 Punkte vor Djokovic stehen.

Da weder Djokovic noch Sinner oder Alcaraz für ein Turnier vor den French Open gemeldet sind, wird sich erstmal nichts an den folgenden Punktzahlen im offiziellen Ranking nichts verändern:

Novak Djokovic 9.860 Jannik Sinner 8.770 Carlos Alcaraz 7.300

Das Live-Ranking allerdings wird bei Start der French Open wie folgt aussehen:

Sinner 8.725 Djokovic 7.860 Alcaraz 6.500

Weltrangliste: Djokovic in Drucksituation

Aber es gibt schlechte Nachrichten für den Serben, der nach dem Zwischenfall in Rom nicht in bester Form ist. Denn als Titelverteidiger in Paris muss er gleich 2.000 Weltranglisten-Punkte verteidigen. Jannik Sinner ist im Gegenzug in einer entspannteren Ausgangsposition. Der Südtiroler scheiterte nämlich im vergangenen Jahr in der zweiten Runde an Daniel Altmaier. Er kann also in diesem Jahr einiges gut machen – sofern auch er für Paris wieder 100 Prozent fit ist.

Der sicherste Weg für Sinner, auch im offiziellen Ranking an Platz eins geführt zu werden, wäre es, den Titel zu gewinnen. Aber: leichter gesagt als getan. Um die Spitzenposition zu halten, gilt für Djokovic: den Titel holen und hoffen, dass Sinner früh rausfliegt. Letztlich liegt die Last aber auf Djokovic und seiner Performance.

Weltrangliste: Szenarien bei den French Open 2024

Sollte Djokovic den Titel holen, müsste Sinner das Endspiel erreichen, um dem Serben die Führung der Weltrangliste zu entziehen.

Erreicht Djokovic das Finale aber verliert dieses, müsste Sinner ins Halbfinale kommen, um Platz eins im Ranking zu erreichen.

Klar ist: Djokovic muss mindestens das Finale erreichen, um auf Platz eins zu halten.

Erst am 10. Juni, also nach dem Endspiel der French Open, wird die Weltrangliste wieder aktualisiert. Bis dahin baut Djokovic also seinen Rekord mit über 420 Wochen auf Platz eins aus. Dennoch stehen große Fragezeichen hinter der aktuellen Form des Serben sowie von Sinner. Wer also am Ende das Rennen macht, hängt sowohl von ihrem Gesundheits- sowie ihrem Fitnesszustand ab.