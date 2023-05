French Open: Spätschicht für Zverev – Monfils verletzt

Spätschicht für Alexander Zverev: Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg spielt sein Zweitrunden-Match bei den French Open in Paris am Donnerstag nicht vor 20.15 Uhr. Das Duell mit dem Weltranglisten-86. Alex Molcan (Slowakei) wurde auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt.

Publikumsliebling Gael Monfils hingegen tritt wegen einer Verletzung nicht zu seiner Zweitrundenpartie gegen den Dänen Holger Rune an, der damit kampflos in die dritte Runde einzieht. Das gab Monfils am späten Mittwochabend bekannt. Der dänische Shootingstar Rune zählt als Nummer sechs der Setzliste zum erweiterten Favoritenkreis.