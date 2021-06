French Open: Zverev gegen Aufsteiger der letzten Wochen

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Text: Magnus Hempel

Nach seinem lockeren Sieg gegen Kei Nishikori steht Alexander Zverev im Viertelfinale von Roland Garros. In nur 1:56 Stunden besiegte er den Japaner mit 6:4, 6:1, 6:1. Nun wartet Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier gehört zu den Aufsteigern der letzten Monate. Innerhalb eines Jahres schaffte er es aus den Top 100 hoch bis in die Top 50.

Der 22-jährige spielte eine starke Vorbereitung auf die French Open. Für ihn stehen unter anderem das Achtelfinale in Rom, in dem er Novak Djokovic unterlag und ein Viertelfinale in Monte Carlo, das er verletzungsbedingt abbrechen musste, zu Buche. Zweimal schon standen sich Zverev und Davidovich Fokina gegenüber.

Bei den US Open im vergangenen Jahr siegte Zverev in nur 1:31 Stunden mit 6:2, 6:2, 6:1. Einen Monat später beim ersten Turnier in Köln gewann die Nummer 6 der Welt abermals, diesmal mit 7:5, 7:6. Auf Zverev wartet nun die dritte Begegnung mit dem Spanier und wenn es nach Zverev geht, soll das Turnier danach noch nicht für ihn beendet sein: „Ich bin zufrieden, dass ich im Viertelfinale stehe, aber das Turnier ist nicht vorbei“, sagte der Hamburger nach der Partie gegen Nishikori. Zverev baut auf seinen Aufschlag, starke 33 Asse gelangen ihm im bisherigen Turnierverlauf.

Zverev peilt das Finale an. Nach einem Sieg würde der Sieger aus der Partie Daniil Medvedev gegen Stefanos Tsitsipas warten. Aber Zverev glaubt an seine Chancen. „Von den Spielern, die noch im Feld sind, habe ich eine enorme Power. Wenn ich gut spiele, habe ich Chancen“, gibt er sich optimistisch.