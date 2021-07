Koepfer über Olympia: „Glück mit dem Team“

Am Montag startete die Olympia-Reise der deutschen Tennisprofis am Flughafen in Frankfurt. Seit Dienstag ist das neunköpfige Team nun im Olympischen Dorf in Tokio untergebracht.

Im Gespräch mit tennis MAGAZIN gab der Weltranglisten 57., Dominik Koepfer, einen kleinen Einblick in das Leben in Tokio. „Mir gefällt’s hier“, sagte der 27-Jährige. Die Zimmer seien zwar klein, aber „das ist schon okay“. Gemeinsam mit den anderen deutschen Profis Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Kevin Krawietz und Tim Pütz teilt Koepfer ein Apartment. „Wir haben drei Zimmer in denen jeweils zwei Personen schlafen“, sagt er. Die Spieler übernachten auf „Pappbetten“. Hört sich erstmal merkwürdig an, „aber es schläft sich wie auf einem normalen Bett“, so Koepfer.

Obwohl die Spieler bei den anderen Turnieren überwiegend in separaten Zimmern übernachten, stört Koepfer die Nähe zu seinen Kollegen nicht: „Wir haben wirklich Glück, dass wir uns so gut verstehen. Da gibt es bestimmt andere Teams, bei denen das nicht der Fall ist.“

Am Samstag, den 24. Juli, startet der Tenniswettbewerb in Tokio. Koepfer absolviert sein erstes Match gegen den Argentinier Facundo Bagnis aber erst am Sonntag. „Die Auslosung hätte schlimmer sein können. Das erste Match will ich schon gewinnen“ sagt er. In Runde zwei würde der Deutsche dann auf den Sieger der Partie Felix Auger-Aliassime gegen Andy Murray treffen. „Das wird dann schon etwas schwieriger“, so Koepfer.