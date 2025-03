Kyrgios vs. Djokovic: Möglicher Knaller in Indian Wells

Nick Kyrgios und Novak Djokovic könnten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufeinandertreffen. Was es dazu braucht, ist ein Auftaktsieg des Australiers.

Novak Djokovic ist der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Herrentennis. Dementsprechend hat der Serbe gegen fast alle großen Stars der Vergangenheit, unter anderem Roger Federer und Rafael Nadal, sowie gegen die derzeitigen Topspieler, unter anderem Carlos Alcaraz und Alexander Zverev, eine positive Bilanz.

Es gibt sie aber: Spieler, die noch aktiv sind, und ein positives Head-to-Head gegen Djokovic haben und mehr als einmal siegreich gegen den „Djoker“ waren. Einer von ihnen ist der Tscheche Jiri Vesely, der beide Duelle gegen Djokovic gewonnen hat. Der andere ist Nick Kyrgios. Der 29-jährige Australier führt im Head-to-Head mit 2:1.

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells könnte es nun wieder zum Duell zwischen Djokovic und Kyrgios kommen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Auftaktsieg von Kyrgios in Indian Wells. Der Australier trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. Für Kyrgios ist das Großturnier in der kalifornischen Wüste das erste Turnier seit den Australian Open. Hinter seiner Form steht daher ein großes Fragezeichen, zumal er in den letzten zweieinhalb Jahren verletzungsbedingt kaum gespielt hat.

Kyrgios und Djokovic: Vom „Beef” zur „Bromance”

Djokovic und Kyrgios sind inzwischen gute Freunde geworden. Doch das war nicht immer so. Der Australier teilte immer wieder gegen den Serben aus. „Er hat diese kranke Obsession, gemocht zu werden. Er möchte wie Roger Federer sein. Er will so sehr gemocht werden, dass ich ihn nicht ertragen kann“, sagte Kyrgios im Jahr 2019. In jenem Jahr gewann der Australier innerhalb von zwei Wochen zweimal gegen Djokovic, zunächst im Viertelfinale beim ATP-Turnier in Acapulco, danach im Achtelfinale von Indian Wells. Immer wieder stichelte er in Richtung des langjährigen Weltranglistenersten.

Als die beiden drei Jahre später im Finale in Wimbledon gegenüberstanden und Djokovic in vier Sätzen siegte, hatte sich das Verhältnis zwischen den beiden um 180 Grad gedreht. Kyrgios hatte sich nach dem Visa-Skandal um Djokovic bei den Australian Open 2022 und dessen Ausweisung aus dem Land als einer von wenigen Spielern öffentlich für den „Djoker“ stark gemacht. Aus dem vorherigen „Beef” zwischen den beiden entwickelte sich im Laufe der Zeit eine „Bromance“. Höhepunkt war das gemeinsame Doppel zu Jahresbeginn beim ATP-Turnier in Brisbane. In Indian Wells hat Djokovic nun nach vielen Jahren endlich die Chance, sein negatives Head-to-Head gegen Kyrgios zumindest auszugleichen – sofern dieser sein erstes Einzelmatch seit Oktober 2022 (!) gewinnt.