Laver Cup 2024 – Der Weg zum Ballkind

Vom 20. bis 22. September findet in Berlin der Laver Cup statt. Bis dahin werden noch 24 Ballkinder gesucht. Diese werden bei zwei Auswahlverfahren am 20. und 21. Juli in Berlin bestimmt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der prestigeträchtige Teamwettbewerb geht in die nächste Runde. In der deutschen Hauptstadt tritt zum siebten Mal Team Europa gegen Team Welt an. Natürlich braucht es auch für dieses Turnier Ballkinder, die einen reibungslosen Spielablauf fördern. Ende Juli gibt es daher in Berlin ein zweitägiges Auswahlverfahren. Am 20. Juli zunächst auf den Plätzen des Heilandsweide Tennis Club und am 21. Juli auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ Berlin, dem Austragungsort der ecotrans Ladies Open. Insgesamt werden an diesen zwei Tagen 24 Ballkinder im Alter von zwölf bis 16 Jahren ausgewählt, die dann beim Laver Cup auf demselben Platz stehen dürfen wie Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev oder Taylor Fritz. Die Prüfung wird von erfahrenen Tenniscoaches durchgeführt, welche wichtige Fähigkeiten wie Beweglichkeit, Koordination, Balance, Geschwindigkeit, Ausdauer und Teamwork bewerten.

Inspiration für junge Generation schaffen

„Die Ballkinder sind ein wesentlicher Bestandteil, um ein Tennismatch reibungslos zu gestalten“, sagt Sandra Karner, die Managerin der Ballkinder für den Laver Cup. „Wir suchen nach kommunikationsstarken Kindern mit einer tollen Einstellung“. Wer letztendlich ausgewählt wird, bekommt im Vorfeld des Turnier ein umfassendes Training, bestehend aus Handhabung des Balls, Benimmregeln auf dem Platz sowie Umgang mit Spielern und Offiziellen. Laver Cup CEO Steve Zacks sagt: „Eine der wichtigsten Aufgaben des Laver Cup ist es, jüngere Generationen zu inspirieren. Wir wollen den Austragungsorten etwas zurückgeben. Kinder aus allen Schichten können an dem Verfahren teilnehmen und werden eine tolle und einprägsame Zeit haben“. Die Reise eines Ballkindes kann zu einer einzigartigen werden. Das hat vor allem Roger Federer bewiesen, der bei seinem Heimatturnier in Basel vor rund 30 Jahren den Profis noch selbst die Bälle zugeworfen hat.

Laver Cup – Key Facts zum Auswahlverfahren für Ballkinder

Interessierte füllen spätestens bis zum 28. Juni, 17 Uhr das Anmeldeformular aus, welches unter folgendem Link zu finden ist: www.lavercup.com/ballkids. Die Anmeldung ist kostenfrei und der Ort ist frei wählbar. Die Session wird je nach Zahl der Bewerber zugewiesen. Es muss nur an einer Session teilgenommen werden. Am 04. Juli bekommen Bewerber und Bewerberinnen dann die Information, ob sie für das Auswahlverfahren berücksichtigt wurden oder nicht.

Samstag, 20. Juli > Heilandsweide Tennis Club

Session 1 – Anmeldung: 12:45 Uhr / Auswahlverfahren: 13 Uhr – 14:30 Uhr

Session 2 – Anmeldung: 14:45 Uhr / Auswahlverfahren: 15 Uhr – 16:30 Uhr

Sonntag, 21. Juli > LTTC „Rot-Weiß“ Berlin

Session 1 – Anmeldung: 9:45 Uhr / Auswahlverfahren: 13 Uhr – 11:30 Uhr

Session 2 – Anmeldung: 11:45 Uhr / Auswahlverfahren: 12 Uhr – 13:30 Uhr

Tickets für den Laver Cup gibt es hier: www.lavercup.com/tickets