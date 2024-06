Struff im Viertelfinale von Halle – nun wartet Sinner

Premiere für den deutschen Tennisprofi Jan-Lennard Struff: Erstmals ist dem 34-Jährigen beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen der Sprung ins Viertelfinale gelungen. Struff setzte sich am Donnerstagabend gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 durch, nun wartet am Freitag in Jannik Sinner aus Italien die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste.

Struff wahrte mit dem Erfolg bei seinem elften Start in Halle die Chance auf seinen zweiten ATP-Titel der Karriere. Der bislang einzige Triumph des 41. der Weltrangliste datiert aus dem April dieses Jahres. Damals hatte Struff beim Turnier in München gesiegt.

Knapp zwei Wochen vor Beginn des Rasen-Klassikers von Wimbledon gelang dem ältesten Profi im Starterfeld gegen Tsitsipas ein guter Start in die Partie. Mit dem Break zum 3:2 zog er Satz eins auf seine Seite und gab die Führung danach nicht mehr ab. Auch im zweiten Satz begegnete Struff der Nummer elf der Welt auf Augenhöhe und holte sich das Match.

Im Endspiel der Terra Wortmann Open ist somit weiter ein deutsches Duell möglich. Neben Struff ist unten den besten Acht auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev vertreten. Der French-Open-Finalist, der 2016 und 2017 im Finale von Halle stand, trifft am Freitag auf den Franzosen Arthur Fils. Dieser hatte am Mittwoch den dritten deutschen Profi im Achtelfinale, Dominik Koepfer (Furtwangen), mit einem 6:3, 6:4 aus dem Turnier befördert.