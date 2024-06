ATP Halle: Zverev mit nächstem Schritt in Richtung Titel

Alexander Zverev hat die drittletzte Hürde auf dem Weg zum ersehnten ersten Heimsieg in Halle genommen. Im Viertelfinale des Rasenturniers in Ostwestfalen setzte sich der Deutsche gegen den Franzosen Arthur Fils 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durch. Dabei zeigte er sich kurz vor dem Klassiker von Wimbledon (1. bis 14. Juli) erneut in starker Form.

Zverev, der 2016 (gegen Florian Mayer) und 2017 (gegen Roger Federer) im Finale von Halle verloren hatte, bekommt es im Halbfinale mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun, einen der besten Rasenspieler der Welt. Der Halle-Champion von 2022 und Wimbledon-Halbfinalist von 2021 gewann in der Runde der letzten acht gegen Marcos Giron (USA) 7:6 (7:5), 6:4.

Zudem hat Jan-Lennard Struff am Freitagnachmittag die Chance, Zverev ins Halbfinale zu folgen. Der Warsteiner hat allerdings im Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) eine sehr schwere Aufgabe vor sich.