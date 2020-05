Ohne Gage für den guten Zweck: Zverev kommt zur Adria-Tour

Bei der vom Weltranglistenersten Novak Djokovic geplanten Adria-Tour auf dem Balkan wird auch Alexander Zverev erstmals wieder ein Turnier spielen – ohne Gage für den guten Zweck.

(SID) Wolfgang Thiem hat großen Respekt. Vor Alexander Zverev. „Sascha arbeitet sehr hart und sehr entschlossen”, sagte der Vater des Weltranglistendritten Dominic Thiem im Gespräch mit tennisnet: „Ihm wird diese Pause unglaublich viel bringen.” Woher Thiem senior das weiß, verriet er nicht, Zverev jedenfalls trainiert seit Beginn der coronabedingten Zwangspause ausschließlich in den USA und vertreibt sich dort unter anderem auch die Zeit mit Golf und Hundespaziergängen.

Ob sein Vater Recht hat mit seiner Vermutung, davon kann sich Österreichs Nummer eins Dominic Thiem spätestens Mitte Juni mit eigenen Augen überzeugen. Dann nämlich kommt Zverev über den großen Teich und spielt die vom Weltranglistenersten Novak Djokovic ins Leben gerufene Adria-Tour auf dem Balkan. Ohne Gage treten Djokovic, Zverev (ATP-Nr. 7), Thiem, der Bulgare Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 19), der Serbe Viktor Troicki (ATP-Nr. 184) sowie drei weitere noch nicht benannte Spieler vom 13. Juni bis zum 4. Juli in Belgrad, Zadar, Montenegro und Banja Luka an.

I’m proud to officially share the news that the #AdriaTour will be held across the Balkans 13 June – 5 July kicking off with a tournament in Belgrade. Very grateful and excited we could make this happen to play and support humanitarian projects across th… https://t.co/8eQsx7CkMu pic.twitter.com/QDVXa4FbqV

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 22, 2020