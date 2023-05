Tennis: Alcaraz im Halbfinale von Madrid

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters in Madrid wieder das Halbfinale erreicht. Der Spanier, der tags zuvor Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Mittwoch den an Nummer zehn gesetzten Karen Chatschanow 6:4, 7:5. In der Runde der letzten Vier trifft der Weltranglistenzweite entweder auf den Kempener Daniel Altmaier oder Borna Coric (Kroatien/Nr. 17).

Altmaier kann mit einem Sieg am Abend seinen Höhenflug in Madrid fortsetzen und erstmals in ein Halbfinale bei einem Masters einziehen. Auch Landsmann Jan-Lennard Struff steht in der Runde der letzten Acht. Der 33-Jährige aus Warstein spielt am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4).