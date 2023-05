Daniel Altmaier: 10 Fakten zum Madrid-Viertelfinalisten

Etwas überraschend erreichte Daniel Altmaier als Lucky Loser das Viertelfinale des Masters in Madrid. So weit kam er noch nie bei einem Turnier der 1000er-Kategorie. Aber wer ist Altmaier eigentlich? tennis MAGAZIN hat zehn Fakten über den Deutschen zusammengestellt.

Daniel Altmaier: Fakten

Vorweg einmal die grundlegenden Infos über Altmaier. Am 12. September 1998 wurde Altmaier in Kempen, einer Stadt am Niederrhein im Westen Nordrhein-Westfalens geboren. Er ist der Sohn des Ukrainers Jurij und der Russin Galina. Über den Tennisverein seiner Eltern (TuS St. Hubert) gelangte auch Altmaier im Alter von sechs Jahren zum Tennissport. Nebenher spielte er in seiner Kindheit und Jugend Handball – eine Teamsportart als Ausgleich zum Einzelsport. Bereits mit 15 Jahren stieg Altmaier ins Tennis-Profi-Geschehen ein. Mit 17 Jahren platzierte er sich unter den besten 300 Spielern der Weltrangliste.

Daniel Altmaiers größten Erfolge

2023, nach neun Jahren auf der Profi-Tour stehen dem Deutschen mittlerweile neun Future-Titel sowie sieben Turniersiege auf der Challenger-Ebene zu Buche. Seinen letzten Challenger-Triumph schaffte er im April 2023, als er den Titel in Sarasota, Florida, gewann. 2022 setzte er sich bei drei Challenger-Turnieren durch.

Auf der ATP-Tour stand er bei zwei 250er-Turnieren im Halbfinale, jeweils 2021 in Umag und Kitzbühel, beide auf Sand.

Seinen größten Erfolg auf der Grand Slam-Ebene feierte er 2020, als er sich zum ersten Mal für ein Grand Slam-Turnier qualifizierte und gleich bis ins Achtelfinale durchstürmte.

Geschichtsträchtiges Masters-Turnier in Madrid

Ein weiteres Highlight in Altmaiers Laufbahn ist das Masters-Turnier in Madrid 2023. Eigentlich war der 24-Jährige bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Aber er hatte Glück: Durch die kurzfristige Absage von Spanier Pablo Carreno Busta rückte der Deutsche ins Hauptfeld nach. Gleichzeitig profitierte er vom Erstrunden-Freilos des Verletzten Carreno Busta und stand gleich in der zweiten Runde. Mit Siegen über seine beiden Landsmänner Oscar Otte und Yannick Hanfmann in den Runden zwei und drei sowie dem Dritt-Runden-Sieg über Jaume Munar schaffte es Altmaier zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Masters-Viertelfinale.

Doch das Madrid-Viertelfinale war nicht nur sein bisher bestes Masters-Ergebnis, gleichzeitig schrieb Altmaier mit Davis Cup-Kollege Jan-Lennard Struff auch ein wenig Geschichte. Struff war genau wie Altmaier als Lucky Loser bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Damit standen erstmals seit 1990 zwei Lucky Loser in einem Masters-Viertelfinale. Dass zwei Deutsche parallel ein Masters-Viertelfinale erreichten, liegt ebenfalls bereits 29 Jahre zurück. 1994 standen keine geringeren als Boris Becker und Michael Stich gleichzeitig im Viertelfinale von Rom.

Daniel Altmaier: Trainingsstandort am anderen Ende der Welt

Obwohl Daniel Altmaier in Deutschland aufgewachsen ist und seine Eltern noch immer dort leben, entschied er sich 2018, während einer langen Verletzungspause, seinen Trainingsstandort nach Argentinien zu verlegen. Dort arbeitete er bis 2022 mit Coach Francisco Yunis, der unter anderem Magnus Norman betreut hatte. Seit 2023 arbeitet der 24-Jährige nun mit Mancini Alberto, einem argentinischen Ex-Tennis-Profi, der von 2006 bis 2008 die argentinische Davis Cup-Mannschaft coachte.

Hauptsächlich zur Saisonvorbereitung ist Altmaier in Südamerika, sonst ist sein Coach mit ihm auf der Tour unterwegs. Die Mentalität der Argentinier imponiert dem 24-Jährigen besonders: „Argentinien ist anders als Deutschland. Da steht die Arbeit noch mehr im Vordergrund. Das hat mein Spiel verändert“, sagte Altmaier 2022 im Interview mit tennis MAGAZIN.

Daniel Altmaier: Ein Stipendium vom Fernsehsender

2017 war Daniel Altmaier der erste Empfänger eines sogenannten „Scholarship“ des Münchener-PayTV-Senders Sky. Neben finanziellen Mitteln beinhaltete das Förderprogramm, das bis Ende 2020 lief, weitere Unterstützung in Form von Mentoren und Medientraining. Zudem erhielten die Stipendiaten Einblicke in die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche von Sky.

Altmaier berichtete damals: „Die Unterstützung von Sky hilft mir sehr. Da ist zum einen der finanzielle Aspekt, der einem Sicherheit bietet. Genauso wichtig sind aber die Erfahrungen, die ich durch die Zusammenarbeit mit Sky mache, und die Einblicke hinter die Kulissen eines Fernsehsenders, die ich bekomme. Für mich ist es außerdem eine Extra-Motivation, dass Sky an mich und meinen Erfolg glaubt.“

Der Paradeschlag von Daniel Altmaier

Daniel Altmaier ist einer von 13 Herren unter den Top-100, die eine einhändige Rückhand spielen. Abgeschaut hat er sich diesen Schlag bei seinen Kindheits-Idolen Roger Federer und Stan Wawrinka.

Spieler mit einhändiger Rückhand in den Top 100

So schaltet Daniel Altmaier vom Tennis ab

Das Leben des 24-Jährigen dreht sich fast 24/7 um den Tennissport. Aber auch als Tennisprofi muss man gelegentlich auf andere Gedanken kommen. Für Altmaier geht das am besten beim Angeln mit seinem Vater. Meistens fahren sie in die Niederlande, weil man dort den Angelschein kaufen kann. „Da schalte ich komplett ab. Ich bin einfach am Wasser mit meinem Dad, wir haben gute Gespräche und einfach Spaß“, sagte er im Gespräch mit tennis MAGAZIN. Teilweise fühle er sich bei diesen Ausflügen in seine Kindheit zurückversetzt. „Ich habe heute noch immer die gleiche Vorfreude wie damals, wenn mein Dad gesagt hat, dass wir am Sonntag angeln gehen. Da freue ich mich die ganze Woche drauf.“

Was den 1,88-Meter-großen Tennisprofi sonst noch interessiert: Basketball und Football. Seit er 2022 bei einem Football-Spiel in Las Vegas bei den Raiders war, ist er begeistert von der Sportart. „Wenn man die Sportart einmal versteht, ist sie auch als Außenstehender unfassbar interessant“, sagte er.

Die Freundin an Altmaiers Seite

Seit zwei Jahren ist Paulina Anieto die Dame an Daniel Altmaiers Seite. Da Anieto aus Mexiko kommt, ist es für beide häufig leichter, sich in Amerika zu treffen. Anieto begleitet den Deutschen aber nicht nur auf der Tennistour. Wenn die beiden nicht gerade zusammen reisen, schauen sie sich beispielsweise gemeinsam Sportveranstaltungen an oder gehen essen. Sonst hält sich Altmaier über seine Beziehung recht bedeckt.

Daniel Altmaier: der verbissene Typ

Als tennis MAGAZIN Daniel Altmaier 2022 zum Interview traf, war schnell klar: Altmaier weiß, was er will und arbeitet hart dafür. Im Gespräch sagt er selbstsicher: „Ich will ein Grand Slam-Turnier gewinnen. Ich denke, das ist ein Ziel, das ich erreichen werde.“ Dass er groß denkt, ist kein Geheimnis. Auch kleine Erfolge, wie in den Top-100 zu stehen, reichen dem 24-Jährigen nicht. Er plant seine Karriere bis ins kleinste Detail. „Das Gleiche, was auf der Challenger-Tour passiert ist, muss jetzt auf der ATP-Tour passieren. Ich muss fünf Matches auf hohem Niveau gewinnen, genau die Woche finden, in der alles zusammenpasst“, fordert er von sich selbst. Er brauche ein Erfolgserlebnis, um zu spüren, wie es ist, ein Turnier zu gewinnen. „Dann kann ich entspannter an die Sache ran gehen und frei spielen“, hofft Altmaier.

Sich selbst beschreibt er wie folgt: „Auf dem Platz bin ich sehr ehrgeizig, ich mag es nicht zu verlieren und Fehler zu machen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Da bin ich viel mit mir selbst beschäftigt. Außerhalb bin ich jemand, der reflektiert ist. Ich bin ein bisschen ruhiger.“

Als er nach seinem Achtelfinal-Sieg in Madrid interviewt wurde, erläuterte er seine Spielstrategie, bei der man seinen ungebremsten Ehrgeiz klar raushören konnte: „Ich werde keinen einzigen Ball schenken. Das ist mein Ziel.“

Die Karriere nach der Karriere ­– aber ohne Tennis

Auch wenn Daniel Altmaier noch ein paar Jahre Zeit bleiben, um sich darüber Gedanken zu machen, wie es nach seiner Tenniskarriere weitergehen soll, ist der 24-Jährige jetzt schon darüber im Klaren, dass er sich nicht als Tenniscoach auf der Tour sieht, wie viele seiner Tourkollegen. „Bis zu einem gewissen Alter wird Tennis bestimmt mein Traumberuf sein. Aber ich kann mir nach meiner Karriere auch vorstellen, etwas anderes zu machen. Arbeit wird im Leben nie aufhören. Mein Ziel ist es finanziell unabhängig zu sein“, erklärt er seine Zukunftsvorstellungen. Altmaier plant, sich mit den Veränderungen der Welt auseinander zu setzen – in welchem Bereich genau, weiß er noch nicht. Vielleicht in der Investement- oder Immobilien-Branche.