WTA-1000 Montreal: Alle Infos zum Turnier, Spielerinnen und Streaming

Am kommenden Montag, dem 9. August 2021, beginnen im Stade IGA in Montreal die National Bank Open presented by Rogers. Das WTA-Event der Kategorie „Masters-1000“ wird im Rahmen der US Open Series ausgetragen und dient den Spielerinnen dementsprechend als Vorbereitung auf den letzten Grand Slam des Jahres. In enger Absprache mit der ATP Tour findet das Turnier abwechselnd in Toronto und Montreal statt – alle wesentlichen Informationen zur diesjährigen Ausgabe im kanadischen Quebec finden Sie hier.

Text: Jan Heydenreich

Wann und wo finden die National Bank Open 2021 statt?

Nachdem die damals noch Rogers Cup genannten National Bank Open 2020 wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ausfallen mussten, kehrt die WTA Tour dieses Jahr zurück nach Kanada. Vom 9. August bis 15. August messen sich die Spielerinnen in Montreal – die Qualifikationsspiele beginnen bereits am morgigen Samstag.

Sind Zuschauer in Montreal erlaubt?

In enger Absprache mit der Regierung hat die Direktion des Turnieres „insbesondere wegen der validen COVID-19-Regelungen massive Sicherheitsmaßnahmen implementiert“. Den kanadischen Fans zur Freude, werden um die 5.000 Zuschauer ins Stadion gelassen.

Welche Spielerinnen sind bei den National Bank Open 2021 am Start?

Wegen der gerade ausgetragenen Olympischen Spiele in Tokio ist die Liste der Absagen sehr lang – auch die deutsche Flagge scheint vorerst nicht zu wehen. Während sich Angelique Kerber noch eine Erholungspause von den Strapazen der vergangenen Monate gönnt und Laura Siegemund ihre frische Operation am Knie auskurieren muss, legen auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, Olympiasiegerin Belinda Bencic und Grand Slam-Champions Iga Swiatek und Naomi Osaka eine längere Ruhephase ein.

Dennoch gehen aus den Top-20 der Damen insgesamt 12 Spielerinnen an den Start. Wildcards gehen primär an kanadische Nachwuchstalente wie Leylah Fernandez.

Wer sind die ehemaligen Siegerinnen und Favoritinnen in Montreal?

Mit Bianca Andreescu, Simona Halep und Elina Svitolina gehen auch die Champions aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 an den Start. Doch gelten diese Spielerinnen auch als Favoriten auf den diesjährigen Titel? Gerade nach den Olympischen Spielen kommt nochmal die Frage auf, welche Spielerin sich in welcher Verfassung befindet. Nach ihrer absoluten Top-Saison 2019 hat gerade die kanadische Hoffnung Bianca Andreescu massive Probleme, an die vergangenen Leistungen anzuknüpfen. Schwer einzuschätzen sind auch die Chancen von Simona Halep, kehrt sich doch nach ihrer Wadenverletzung von Rom das erste Mal auf die Tour zurück. Spielerinnen wie Elina Svitolina und Elena Rybakina hingegen, kommen mit einem ordentlichen Rückenwind aus Tokio nach Montreal.

Wo werden die National Bank Open 2021 übertragen?

Die Übertragungs- und Streamingdienste für die National Bank Open liegen bei WTA TV und DAZN. Falls Sie sich auch für das Herren-Turnier in Toronto interessieren, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.