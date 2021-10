Zweitrunden-Aus für Struff in Indian Wells

Indian Wells (SID) – Der Warsteiner Tennis-Profi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 31-Jährige unterlag dem Italiener Fabio Fognini 4:6, 6:4, 3:6, nachdem Struff zwei Tage zuvor sein Auftaktmatch gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan gewonnen hatte.

Durch das Aus für Struff und den vorangegangenen Zweitrunden-K.o. für Daniel Altmaier (Kempen) ist der Hamburger Alexander Zverev (Hamburg) der letzte deutsche Spieler im Wettbewerb. Gegner des Olympiasiegers nach einem Auftaktfreilos ist der US-Amerikaner Jenson Brooksby. Im parallel laufenden Damen-Turnier in der kalifornischen Wüste war die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) bereits am Samstag durch 6:1, 6:4:7), 7:5 gegen die Tschechin Katerina Siniakova in die dritte Runde eingezogen.