Tommy Paul: Zehn Fakten über den US-Amerikaner

Wohl eher unerwartet steht Tommy Paul im Halbfinale der Australian Open 2023. Aber wer ist der US-Amerikaner eigentlich? Wir haben zehn Fakten über Paul zusammengestellt.

1. Steckbrief

Der US-Amerikaner Tommy Paul ist 25 Jahre alt (Geburtstag: 17.05.1997) und 1,85 Meter groß. Er wurde in New Jersey geboren und zog als er drei Monate alt war mit seiner Familie nach Greenville, North Carolina. Paul hat einen Bruder, Dylan, und eine Schwester, Jessy Lynn. In Greenville begann er im Alter von sieben Jahren Tennis zu spielen. Er wuchs auf Sandplätzen auf, weshalb sich der US-Amerikaner auf diesem Untergrund recht wohl fühlt.

2. Erfolgreicher Junior

Bis zu seinem 18. Lebensjahr war Paul auf der Junior-Tour unterwegs. Hier erreichte er gleich zweimal ein Grand Slam-Endspiel: 2015 in Paris und im gleichen Jahr bei den US Open. In Paris setzte er sich gegen seinen Landsmann und Freund Taylor Fritz durch. Bei den US Open unterlag er seinem Kumpel Fritz im Finale. In seiner Junioren-Karriere arbeitete er sich bis auf Platz drei hoch. 2015 stieg er auf der Profi-Tour ein.

3. Verletzungspausen

Zwischen 2018 und 2019 pausierte Paul über acht Monate. Seine erste Verletzung am rechten Ellenbogen 2018 zwang ihn zu einer Auszeit von fünf Monaten. 2019 folgte eine dreimonatige Pause aufgrund einer Blessur am linken Knie.

4. Erfolge auf der Profi-Tour

Trotz der langen Verletzungspausen gewann Paul zwischen 2018 und 2019 gleich vier Challenger-Titel, 2018 seinen ersten auf Hartplatz in Charlottesville. 2019 folgten die drei weiteren (einen auf Sand, zwei auf Hartplatz). Dank dieser Ergebnisse wird Paul seit September 2019 unter den Top 100 der Weltrangliste geführt.

Seinen ersten Erfolg auf der ATP-Tour feierte er 2021 als er sich im Finale vom 250er-Turnier in Stockholm gegen Denis Shapovalov durchsetzte. Damit kämpfte sich der Rechtshänder unter die Top 50 der Weltrangliste, die er bisher nicht mehr verlassen hat.

Seinen bisher besten Lauf bei einem Grand Slam-Turnier startete Tommy Paul bei den Australian Open 2023. Er spielte sich über Jan-Lennard Struff, Alejandro Davidovich-Fokina, Jenson Brooksby, Roberto Bautista Agut und Ben Shelton bis ins Halbfinale, wo er auf Novak Djokovic trifft. Damit ist er der erste Amerikaner seit Andy Roddick 2009, der so weit bei den Australian Open kam. Zuvor erreichte er in Wimbledon 2022 das Achtelfinale. Dort unterlag er Cameron Norrie.

5. In guten Händen

Tommy Paul wird seit 2020 von Coach Brad Stine betreut. Der 65-Jährige ist kein Unbekannter auf der Tennistour: Er coachte einst die ehemalige Nummer eins der Welt Jim Courier sowie Mardy Fish (2000 bis 2002). Bevor er ins Team von Tommy Paul stieß, kümmerte sich Stine um den Südafrikaner Kevin Anderson und führte ihn 2018 ins Wimbledon-Finale.

6. Spielstil

Tommy Paul ist für seine aggressive, attackierende Vorhand bekannt. Gerade an der Grundlinie profitiert der 25-Jährige von exzellenter Beinarbeit. Er rückt auch gerne mal zügig ans Netz auf, sofern das notwendig ist.

7. Wer ist Tommy Pauls Freundin?

Tommy Paul macht keinen großen Heel aus seinem Liebesleben. Dennoch ist mittlerweile bekannt, dass der gutaussehende Amerikaner in festen Händen ist. Seine Freundin ist in der Social-Media-Szene keine Unbekannte. Paige Lorenze ist Unternehmensgründerin und Influencerin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paige Lorenze (@paigelorenze)

Ihre Firma „dairy boy“ vertreibt Accessoires wie Kappen oder Taschen. Mit ihrem Instagram-Profil erreicht die Blondine bis zu 400.000 Follower. Wie man in ihrer Story verfolgen konnte, begleitete Lorenze ihren Freund auch bei den Australian Open 2023 in Melbourne.

Bevor Paul mit Lorenze liiert war, war Kiki Passo die Frau an seiner Seite. Auch sie war als Social Media Influencerin bekannt (1,5 Millionen Follower auf Instagram).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kiki Passo (@kikipasso)

8. Im Zwiespalt zwischen normalem Leben & Tour

Bevor Tommy Paul sich dazu entschied, den Fokus voll und ganz auf das Profi-Tennis zu legen, genoß er sein „normales“ Leben in vollen Zügen. „Ich hatte Freunde, studierte an der Uni, ging auf Partys und blieb bis spät in die Nacht“, sagte er in einem Interview mit dem iconmagazine. Der Einstieg auf die Profi-Tour fiel ihm schwer, er beneidete seine Klassenkameraden, die genau dieses Leben weiterführen konnten. „Ich habe den Sport gehasst, weil er mir alles genommen hat. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr merke ich, dass es noch viel mehr Dinge gibt, die ich liebe. Ich bin ein Glückspilz“, fügte er in dem Interview hinzu.

9. Mit Stil und Charme

2021 war Tommy Paul im italienischen Magazin iconmagazine zu sehen. Der Fotograf Bruce Weber porträtierte den US-Amerikaner.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tommy Paul (@tommypaull)

Das Blatt schrieb über den 25-Jährigen: „Er hat gelernt, und das merkt man, er sagt „Danke“, „Bitte“, „Entschuldigung“, „Gern geschehen“ auf jede Frage. Als er zwei Minuten zu spät zum Interview kam, entschuldigte er sich mit den Worten: „Es tut mir leid, es ist nur so, dass wir ein kompliziertes Leben führen.“

10. Tommy Paul will Spaß haben

Der US-Amerikaner nimmt seinen Job als Profispieler mittlerweile sehr ernst. Er bereitet sich gewissenhaft auf die Turniere vor. Trotzdem ist seine Priorität der Spaß – für sich selbst und für die Zuschauer. „Ich will, dass die Leute Spaß haben, mich zu sehen. Sie sollen sehen, dass ich Spaß habe und es genießen mir zuzuschauen. Ich möchte kein langweiliger Typ auf dem Platz sein“, sagte er.