Acht aus den Top 10: Barty und Osaka spielen in Berlin

Berlin (SID) – Nachdem die bett1Open 2020 coronabedingt abgesagt werden mussten, findet das WTA-Turnier in diesem Jahr in Berlin statt. Doch die Veranstalter freuen sich nicht nur über die Austragung im Allgemeinen. Denn bereits drei Wochen vor Turnierbeginn steht ein erstklassiges Teilnehmerfeld fest.

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty und ihre Verfolgerin Naomi Osaka haben ihre Zusage für das Turnier in Berlin (12. bis 20. Juni) gegeben. Insgesamt schlagen acht der zehn weltbesten Spielerinnen bei dem 500er Event der WTA-Tour in der Hauptstadt auf. „Das wird ein Tennisfest der Superlative“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner.

Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber (Kiel) gab bereits Ende März ihre Zusage. Aus den Top Ten der Welt sind neben Barty und Osaka noch Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Iga Swiatek und Karolina Pliskova dabei.

Berlin can look forward to an absolute tennis cracker: 8 out of 10 top ten players serve at the bett1open

World number 1 and 2, Ashleigh Barty and Naomi Osaka, top the seeding list.

There are a total of 15 players from the top 20 in Berlin. pic.twitter.com/pqoJuqTGvm

— bett1open (@bett1open) May 20, 2021