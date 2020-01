Australian Open Tag 5: Erreicht Görges das Achtelfinale?

Der vierte Spieltag der Australian Open ist vorüber. Alexander Zverev, Angelique Kerber und Julia Görges sind die letzten verbliebenen Deutschen im Feld.

Nach ihrem starken Sieg über Petra Martic hat Julia Görges nun die Chance sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Ihre Gegnerin ist die an Position 18 gesetzte Alison Riske aus Amerika. Die Beiden trafen bereits dreimal aufeinander – zweimal im letzten Jahr. Görges führt mit zwei zu eins Siegen. Allerdings gewann die Amerikanerin die letzte Partie. Man kann also eine recht ausgeglichene Partie mit guten Chancen für „Jule“ erwarten. Das Match startet nicht vor 05.00 Uhr deutscher Zeit in der 1573 Arena.

Das Highlight des Tages im Hauptfeld der Damen ist wohl das Match von Naomi Osaka und Cori Gauff. Die Titelverteidigerin trifft auf die 15-jährige Amerikanerin, die derzeit in aller Munde ist. Es ist das Rematch der US-Open des letzten Jahres. Damals konnte sich Osaka klar mit 6:3, 6:0 durchsetzten und musste ihre Kontrahentin nach dem Sieg trösten. Allerdings hat „Coco“ große Pläne, nachdem sie in der Vorrunde schon ein sagenhaftes Comeback zeigte. Die Beiden spielen das erste Match der Night Session in der Rod Laver Arena.

Die Highlights bei den Herren

Bei den Herren ist die Begegnung zwischen Milos Raonic und Stefanos Tsitsipas vielversprechend. Die beiden aufschlagstarken Spieler trafen noch nie zuvor aufeinander. Die Partie beginnt als erstes Match der Night Session in der Margaret Court Arena, also nicht vor neun Uhr deutscher Zeit.

Außerdem kommen Novak Djokovic und Roger Federer zum Einsatz. Rekordsieger Djokovic trifft auf Yoshihito Nishioka aus Japan. Das Match ist als drittes Spiel der Day Session in der Rod Laver Arena angesetzt. Gegen die Nummer 71 der Weltrangliste ist Djokovic haushoher Favorit, ebensowie Federer gegen John Millman. Allerdings sorgte Millman schon bei den US-Open 2018 für die große Überraschung, als er Federer im Achtelfinale besiegte. Der Australier erhofft sich die Unterstützung der Fans, was gegen Federer allerdings nicht leicht werden wird. Die Beiden spielen das zweite Match der Night Session in der Rod Laver Arena.